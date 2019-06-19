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Лига чемпионов набирает обороты: состоялась жеребьевка второго раунда квалификации

19 июня, 14:43

Представители Украины стартуют в турнире с третьего раунда

Фото: AFP

В среду, 19 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. Так как результаты матчей первого раунда квалификации еще не известны, жеребились победитель пары, а за основу брали коэффициент команды с высшим рейтингом. Напомним жеребьевка первого раунда квалификации состоялась вчера.

Далее к 16 счастливчикам стартового раунда квалификации присоединятся еще пять команд – "Копенгаген" и четыре участника пути представителей лиг "Виктория", "Олимпиакос", ПСВ и "Базель". Кто-то из них в будущем может стать соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора. Киевляне, напомним, будут в числе сеянных (жеребьевка – 22 июля).

Путь чемпионов

Группа 1

  • "Астана" (Казахстан)/ЧФР (Румыния) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
  • БАТЭ (Беларусь)/"Пяст" (Польша) – "Линфилд" (Северная Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия)
  • "ТНС" (Уэльс)/Победитель предварительного раунда – "Копенгаген" (Дания)
  • "Ференцварош" (Венгрия)/"Лудогорец" (Болгария) – "Дюделанж" (Люксембург)/"Валлетта" (Мальта)
  • "Дандолк" (Ирландия)/"Рига" (Латвия) – "Партизани" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан)

Группа 2

  • "Шериф" (Молдова)/"Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Селтик" (Шотландия)/"Сараево" (Босния) – "Нымме Калью" (Эстония)/"Шкендия" (Македония)
  • "Судува" (Литва)/"Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)/"Торсхавн" (Фареры)
  • "Слован" Братислава (Словакия)/"Сутьеска" (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)
  • "Валюр" (Исландия)/"Марибор" (Словения) – "Арарат-Армения" (Армения)/АИК (Швеция)

Путь представителей лиг

  • "Виктория" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)
  • ПСВ (Голландия) – "Базель" (Швейцария)

Матчи первого  раунда квалификации пройдут 9-10 и 16-17 июля, второго – 23-24 и 30-31 июля.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег Лига чемпионов, жеребьевка

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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