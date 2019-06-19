Лига чемпионов набирает обороты: состоялась жеребьевка второго раунда квалификации
Представители Украины стартуют в турнире с третьего раунда
В среду, 19 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. Так как результаты матчей первого раунда квалификации еще не известны, жеребились победитель пары, а за основу брали коэффициент команды с высшим рейтингом. Напомним жеребьевка первого раунда квалификации состоялась вчера.
Далее к 16 счастливчикам стартового раунда квалификации присоединятся еще пять команд – "Копенгаген" и четыре участника пути представителей лиг "Виктория", "Олимпиакос", ПСВ и "Базель". Кто-то из них в будущем может стать соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора. Киевляне, напомним, будут в числе сеянных (жеребьевка – 22 июля).
Путь чемпионов
Группа 1
- "Астана" (Казахстан)/ЧФР (Румыния) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
- БАТЭ (Беларусь)/"Пяст" (Польша) – "Линфилд" (Северная Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия)
- "ТНС" (Уэльс)/Победитель предварительного раунда – "Копенгаген" (Дания)
- "Ференцварош" (Венгрия)/"Лудогорец" (Болгария) – "Дюделанж" (Люксембург)/"Валлетта" (Мальта)
- "Дандолк" (Ирландия)/"Рига" (Латвия) – "Партизани" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан)
Группа 2
- "Шериф" (Молдова)/"Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Селтик" (Шотландия)/"Сараево" (Босния) – "Нымме Калью" (Эстония)/"Шкендия" (Македония)
- "Судува" (Литва)/"Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)/"Торсхавн" (Фареры)
- "Слован" Братислава (Словакия)/"Сутьеска" (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)
- "Валюр" (Исландия)/"Марибор" (Словения) – "Арарат-Армения" (Армения)/АИК (Швеция)
Путь представителей лиг
- "Виктория" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)
- ПСВ (Голландия) – "Базель" (Швейцария)
Матчи первого раунда квалификации пройдут 9-10 и 16-17 июля, второго – 23-24 и 30-31 июля.
Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лига чемпионов набирает обороты: состоялась жеребьевка второго раунда квалификации". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жеребьевка Лиги Европы: все пары первого раунда
В первом отборочном раунде турнира примут участие 94 команды
Полуголая модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: "Это было лучшее решение в моей карьере"
Девушка стала известной после своего забега по полю в финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
"Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии": президент УЕФА ответил на критику от британцев
Глава европейского футбола считает, что главный матч Лиги чемпионов нужно проводить на более вместительных стадионах
Футболистам "Ливерпуля" за победу в Лиге чемпионов подарили золотые смартфоны
На телефоне изображены фамилии и номера игроков, его стоимость 3,5 тысячи фунтов