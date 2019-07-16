Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Первый раунд квалификации Лиги чемпионов: расписание и результаты

16 июля, 13:42

На этой стадии в ЛЧ есть две команды, которые тренируют украинские специалисты – "Ференцварош" и "Астана"

"Селтик" в первом матче обыграл "Сараево" со счетом 3:1
"Селтик" в первом матче обыграл "Сараево" со счетом 3:1. Фото: AFP

Во вторник, 16 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. С этой стадии борьбу в турнире начали два украинских тренера – Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош" (победа 2:1 над "Лудогорцем") и Роман Григорчук из "Астаны" (победа 1:0 над "Клужем"). Отметим, что уже известна дальнейшая сетка турнира – результаты жеребьевки второго раунда квалификации опубликованы на нашем сайте. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" – сразу с группового этапа.

Лига чемпионов, ответные матчи 1 раунда квалификации:

Вторник, 16 июля:

18:00 Шкендия 79 (Македония) – Калью (Эстония)
первый матч 1:0

20:30 Сабуртало Тбилиси (Грузия) – Шериф (Молдова)
первый матч 3:0

21:00 ХБ Торсхавн (Фареры) – ХИК (Финляндия)
первый матч 0:3

21:00 Валлетта (Мальта) – Дюделанж (Люксембург)
первый матч 2:2

21:45 Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва)
первый матч 0:0

21:45 КФ Фероникели (Косово) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
первый матч 2:2

Среда, 17 июля:

19:30 ФК Рига (Латвия) – Дандолк (Ирландия)
первый матч 0:0

20:00 АИК (Швеция) – Арарат (Армения)
первый матч 1:2

20:00 Карабах (Азербайджан) – Партизани (Албания)
первый матч 0:0

20:00 Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия)
первый матч 2:0

20:30 Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
первый матч 1:2

21:00 ЧФР Клуж (Румыния) – Астана (Казахстан)
первый матч 0:1

21:00 Пяст Гливице (Польша) – БАТЭ (Беларусь)
первый матч 1:1

21:15 Марибор (Словения) – Валюр (Исландия)
первый матч 3:0

21:15 Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия)
первый матч 1:1

21:45 Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния)
первый матч 3:1

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, расписание, Лига чемпионов, астана, результаты, Сергей Ребров, Селтик, Роман Григорчук, Ференцварош, Марьян Швед

Вы сейчас просматриваете новость " Первый раунд квалификации Лиги чемпионов: расписание и результаты". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

"Внеземной" амулет Тутанхамона из пустыни

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Где украинцы предпочитают хранить деньги

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Цифровые кочевники: заработок на путешествиях

Чем полоскать горло при простуде: 5 эффективных рецептов

Когда нужно отдавать ребенка в школу: советы Комаровского

Первая улыбка ребенка: когда ее ждать и как не пропустить

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:52

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:43

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Рост цен на услуги: Что надо знать о новом рынке электроэнергии

В Минюсте рассказали, как не переплатить за газ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь