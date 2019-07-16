Первый раунд квалификации Лиги чемпионов: расписание и результаты
На этой стадии в ЛЧ есть две команды, которые тренируют украинские специалисты – "Ференцварош" и "Астана"
Во вторник, 16 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. С этой стадии борьбу в турнире начали два украинских тренера – Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош" (победа 2:1 над "Лудогорцем") и Роман Григорчук из "Астаны" (победа 1:0 над "Клужем"). Отметим, что уже известна дальнейшая сетка турнира – результаты жеребьевки второго раунда квалификации опубликованы на нашем сайте. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" – сразу с группового этапа.
Лига чемпионов, ответные матчи 1 раунда квалификации:
Вторник, 16 июля:
18:00 Шкендия 79 (Македония) – Калью (Эстония)
первый матч 1:0
20:30 Сабуртало Тбилиси (Грузия) – Шериф (Молдова)
первый матч 3:0
21:00 ХБ Торсхавн (Фареры) – ХИК (Финляндия)
первый матч 0:3
21:00 Валлетта (Мальта) – Дюделанж (Люксембург)
первый матч 2:2
21:45 Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва)
первый матч 0:0
21:45 КФ Фероникели (Косово) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
первый матч 2:2
Среда, 17 июля:
19:30 ФК Рига (Латвия) – Дандолк (Ирландия)
первый матч 0:0
20:00 АИК (Швеция) – Арарат (Армения)
первый матч 1:2
20:00 Карабах (Азербайджан) – Партизани (Албания)
первый матч 0:0
20:00 Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия)
первый матч 2:0
20:30 Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
первый матч 1:2
21:00 ЧФР Клуж (Румыния) – Астана (Казахстан)
первый матч 0:1
21:00 Пяст Гливице (Польша) – БАТЭ (Беларусь)
первый матч 1:1
21:15 Марибор (Словения) – Валюр (Исландия)
первый матч 3:0
21:15 Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия)
первый матч 1:1
21:45 Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния)
первый матч 3:1
Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Первый раунд квалификации Лиги чемпионов: расписание и результаты". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"