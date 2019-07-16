Первый раунд квалификации Лиги чемпионов: расписание и результаты

На этой стадии в ЛЧ есть две команды, которые тренируют украинские специалисты – "Ференцварош" и "Астана"

"Селтик" в первом матче обыграл "Сараево" со счетом 3:1. Фото: AFP

Во вторник, 16 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. С этой стадии борьбу в турнире начали два украинских тренера – Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош" (победа 2:1 над "Лудогорцем") и Роман Григорчук из "Астаны" (победа 1:0 над "Клужем"). Отметим, что уже известна дальнейшая сетка турнира – результаты жеребьевки второго раунда квалификации опубликованы на нашем сайте. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" – сразу с группового этапа.

Лига чемпионов, ответные матчи 1 раунда квалификации:

Вторник, 16 июля:

18:00 Шкендия 79 (Македония) – Калью (Эстония)

первый матч 1:0

20:30 Сабуртало Тбилиси (Грузия) – Шериф (Молдова)

первый матч 3:0

21:00 ХБ Торсхавн (Фареры) – ХИК (Финляндия)

первый матч 0:3

21:00 Валлетта (Мальта) – Дюделанж (Люксембург)

первый матч 2:2

21:45 Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва)

первый матч 0:0

21:45 КФ Фероникели (Косово) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

первый матч 2:2

Среда, 17 июля:

19:30 ФК Рига (Латвия) – Дандолк (Ирландия)

первый матч 0:0

20:00 АИК (Швеция) – Арарат (Армения)

первый матч 1:2

20:00 Карабах (Азербайджан) – Партизани (Албания)

первый матч 0:0

20:00 Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия)

первый матч 2:0

20:30 Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

первый матч 1:2

21:00 ЧФР Клуж (Румыния) – Астана (Казахстан)

первый матч 0:1

21:00 Пяст Гливице (Польша) – БАТЭ (Беларусь)

первый матч 1:1

21:15 Марибор (Словения) – Валюр (Исландия)

первый матч 3:0

21:15 Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия)

первый матч 1:1

21:45 Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния)

первый матч 3:1

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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