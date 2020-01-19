"ПСЖ" хочет переманить испанского тренера, у которого не все гладко в Англии

Гвардиола может оказаться во Франции

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

"ПСЖ" хочет, чтобы клуб возглавил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает Daily Express. Несмотря на то, что Гвардиола заявлял о желании остаться в "Манчестер Сити", боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение.

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Они надеются, что специалист возглавил "ПСЖ" в случае отставки действующего наставника клуба Томаса Тухеля. Руководство "ПСЖ" хочет вывести клуб на новый уровень и считает, что Хосеп Гвардиола с этим сможет справиться.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет 24 миллиона евро в год.

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На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. От лидирующего "Ливерпуля" команда отстает на 13 очков.

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