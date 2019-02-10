"ПСЖ" несет серьезные потери перед матчем с "МЮ" в Лиге чемпионов

Томас Тухель не сможет рассчитывать на троих лидеров команды

Эдинсон Кавани. Фото: AFP

"ПСЖ" несет серьезные потери перед матчем с "МЮ" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/042/b70/5c6042b7099de.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/042/b70/5c6042b7099de.png 2019-02-10T17:27:55+02:00 Футбол Томас Тухель не сможет рассчитывать на троих лидеров команды

Французский "ПСЖ" несет серьезные потери накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". Напомним, первая встреча между командами состоится 12 февраля в Манчестере, ответная – 6 марта в Париже. Ранее стало известно, что из-за травмы оба матча с "МЮ" пропусти Неймар – сейчас бразилец передвигается на костылях.

А в прошедшем матче 24-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (1:0) повреждение получил еще один лидер атак парижан Эдинсон Кавани. Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель предположил, что вряд ли уругваец успеет восстановиться ко вторнику.

Кроме этого в лазарет команды угодил бельгийский защитник "ПСЖ" Томас Менье. В том же матче с "Бордо" футболист получил сотрясение мозга. На восстановление ему понадобится около недели.

Кстати, недавно Неймар отпраздновал свой день рождения. Во время речи Неймар расплакался и попросил новую кость. Бразилец пригласил на вечеринку по случаю своего 27-летия около 500 гостей.

Напомним, что на прошлой неделе "МЮ" продал в Китай бельгийского полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний футболист стал игроком клуба "Шаньдун Лунэн".

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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