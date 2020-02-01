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"ПСЖ" разгромил "Монпелье": забивали все, кроме "розового" Неймара

1 февраля, 21:20

Команда Томаса Тухеля возглавляет турнирную таблицу

/ Фото: Reuters

В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" принимал "Монпелье". Встреча состоялась в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Перед матчем Неймар показал свой новый имидж, который всех удивил.

Автором первого гола стал полузащитник "ПСЖ" Пабло Сарабия, отличившийся на 8-й минуте. В середине первого тайма "Монпелье" остался в меньшинстве из-за удаления вратаря Димитри Берто. На 41-й минуте преимущество парижан увеличил хавбек Анхель Ди Мария.

Перед свистком на перерыв защитник гостей Даниэль Конгре довел счет до разгромного, отправив мяч в собственные ворота. Во втором тайме по одному голу забили нападающий хозяев Килиан Мбаппе и защитник Лейвин Курзава. "ПСЖ", набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, "Монпелье" занимает четвертое место.

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Кстати, тренера команды U16 задержали по обвинению в изнасиловании. Наставник пять раз пытался изнасиловать молодых футболистов.

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Смотрите, как забивает Мбаппе в матче "Пари Сен-Жермен" – "Сент-Этьен":

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чемпионат Франции псж Монпелье

Источник: Сегодня|Спорт

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