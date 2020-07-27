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Звездный нападающий "ПСЖ" пропустит матч против Малиновского в Лиге чемпионов

27 июля, 19:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Неймару придется в одиночку тянуть парижан в полуфинал

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте опубликовал результаты обследования нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, молодой форвард получил травму в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0). Отметим, что победный гол забил другой лидер команды бразилец Неймар.

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Обследование подтвердило растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. Период восстановления игрока составит около трех недель, а это означает, что Мбаппе точно пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" встретится с "Аталантой" нашего Руслана Малиновского. Матч состоится 12 августа.

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В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 18 результативных передач. Ответим, что во Франции сезон был завершен досрочно, а "ПСЖ" был признан чемпионом.

Кстати, ранее мы писали, что из-за коронавируса "ПСЖ" продаст либо Неймара, либо Мбаппе. Французскому гранду придется расстаться с одной из своих суперзвезд, чтобы залатать дыру в клубном бюджете.

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Смотрите, как забивает Килиан Мбаппе:

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Лига чемпионов ПСЖ Аталанта Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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