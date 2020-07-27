Звездный нападающий "ПСЖ" пропустит матч против Малиновского в Лиге чемпионов

Неймару придется в одиночку тянуть парижан в полуфинал

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте опубликовал результаты обследования нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, молодой форвард получил травму в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0). Отметим, что победный гол забил другой лидер команды бразилец Неймар.

Реклама

Обследование подтвердило растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. Период восстановления игрока составит около трех недель, а это означает, что Мбаппе точно пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" встретится с "Аталантой" нашего Руслана Малиновского. Матч состоится 12 августа.

Читайте также: Назван победитель Лиги чемпионов-2020: смотрите, на кого после жеребьевки плей-офф ставят эксперты

В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 18 результативных передач. Ответим, что во Франции сезон был завершен досрочно, а "ПСЖ" был признан чемпионом.

Кстати, ранее мы писали, что из-за коронавируса "ПСЖ" продаст либо Неймара, либо Мбаппе. Французскому гранду придется расстаться с одной из своих суперзвезд, чтобы залатать дыру в клубном бюджете.

В тренде Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной

Реклама

Смотрите, как забивает Килиан Мбаппе:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама