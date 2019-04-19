"ПСЖ" выделил 500 бесплатных билетов пожарным, спасавшим Нотр-Дам

В поединке с "Монако" парижский клуб может стать чемпионом Франции

Пожар в Нотр-Дам. Фото: AFP

Старт матчу 33-го тура чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Монако" дадут двое пожарных, боровшихся с огнем в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Напомним, в результате крупного пожара, возникшего в Нотр-Даме в понедельник вечером, была полностью разрушена крыша собора. Также обрушились 96-метровый шпиль, часть кровли и часы.

Кроме того "ПСЖ" разослал пожарным, которые были задействованы в тушении пожара, 500 бесплатных билетов на игру.

Ранее сообщалось, что игроки "Пари Сен-Жермен" сыграют против "Монако" в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери.

Матч 33-го тура "ПСЖ" – "Монако" состоится 21 апреля в Париже, начало – в 22:00. В случае победы парижане досрочно оформят чемпионство.

Ранее мы писали, что владелец французского футбольного клуба "Марсель" американский бизнесмен Фрэнк Маккорт поучаствует в сборе средств на восстановление парижского собора Нотр-Дам. Деньги, которые будут собраны на гала-вечере фонда "Марселя" на следующей неделе, направят на работы по реставрации одной из главных достопримечательностей французской столицы.

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