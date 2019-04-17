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Собор Нотр-Дам в Париже поможет восстановить после пожара футбольный клуб "Марсель"

Сегодня, 11:35

Фонд "Марселя" направит средства на восстановление собора Нотр-Дам, который сильно пострадал в пожаре

Собор Норт-Дам в Париже до пожара. Фото segodnya.ua
Собор Норт-Дам в Париже до пожара. Фото segodnya.ua.

Владелец французского футбольного клуба "Марсель" американский бизнесмен Фрэнк Маккорт поучаствует в сборе средств на восстановление парижского собора Нотр-Дам, сообщает L'Equipe. Как отмечает издание, деньги, которые будут собраны на гала-вечере фонда "Марселя" на следующей неделе, направят на работы по реставрации одной из главных достопримечательностей французской столицы.

Ранее об участии в сборе средств на восстановление собора сообщил футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". "ПСЖ" поддержит пожарных и поможет в сборе денег на восстановление Нотр-Дам-де-Пари".

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения уцелели. По данным французских СМИ, пожар может быть связан с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба. Как заявил прокурор Франции, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия – случайный характер возгорания.

Напомним, что в день пожара легендарный футболист Гари Линекер коротко прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари. Он написал два слова: "О, нет!".

Сегодня пройдут матчи Лиги чемпионов:

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Тег Марсель, чемпионат Франции, нотр-дам де пари, Собор Парижской Богоматери

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Источники:

L'Equipe , Сегодня|Спорт

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