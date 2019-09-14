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Пусть "Барса" кусает локти! Неймар забил космический гол за "ПСЖ"

14 сентября, 21:15

В первом же матче после несостоявшегося возвращения в Каталонию бразилец отметился шедевром

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Форвард "ПСЖ" Неймар сыграл первый матч за парижан в этом сезоне. И как сыграл! Бразилец, чья сага с так и не состоявшимся камбеком в "Барселону" успела всем порядком надоесть, вышел в стартовом составе чемпионов Франции в домашнем поединке против "Страсбура". Дело шло к унылой нулевой ничьей, однако на второй добавленной минуте Неймар исполнил невообразимый удар в падении через себя, которым принес "ПСЖ" победу со счетом 1:0.

Неймар, это было гениально! Пусть теперь "Барса" кусает локти!!!

ПСЖ – Страсбур – 1:0
Гол: Неймар, 90+2
Состав ПСЖ: Навас, Дагба, Силва, Диалло, Курзава (Кимпембе 71), Верратти, Гейе, Анхель Ди Мария, Неймар, Сарабия (Эррера 71), Чупо-Мотинг (Икарди 63)

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Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – Килиана Мбаппе.

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Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист, может сесть в тюрьму.

Смотрите, как Неймар ранее забивал за "ПСЖ"

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Страсбург видео голов чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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