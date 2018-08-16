Пустая формальность для "Мариуполя" и 15 процентов на "Зарю": анонс матчей Лиги Европы

Сегодня два наших клуба проведут ответные выездные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Мариуполь" сыграет с французским "Бордо" (21:45, ТВ - Футбол 2), луганская "Заря" - с португальской "Брагой" (22:30, ТВ - 2+2). Курс на Запад украинцы взяли вчера утром. Но если луганчане чартером отправились из Борисполя в Порту, то приазовцы, по традиции, не стали искать легких путей.

Во вторник вечером, после автобусного марш-броска до Запорожья, они вылетели на... Львов. Уже оттуда, переночевав, двинули в Бордо, но с дозаправкой и техстоянкой во Франкфурте. В итоге к месту назначения команда Бабича прибыла на пару часов позже, чем подопечные Вернидуба в Брагу.

После одесских 1:3 поединок в Бордо, по единодушному мнению букмекеров, станет пустой формальностью: ставки на проход жирондинцев вообще не принимаются, только на фору. А вероятность итогового счета, устраивающего азовцев (3:0 или 4:2), оценивают в фантастические 500 к 1. Шансы "Зари" после домашних 1:1 выглядят более реальными, для выхода в плей-офф "черно-белым" хватит минимальной победы. Тем более что "Брага" накануне из-за травмы лишилась одного из лидеров - бразильского хавбека Клаудемира. Но и тут букмекеры весьма осторожны, оценивая вероятность прохода луганчан лишь в 15%.

Напомним, что в среду "Динамо" обыграло "Славию" 2:0 и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемипонов, где им предстоит сыграть с голландским "Аяксом". После поединка в Киеве разгорелся скандал: в "Славии" потребовали увольнения Суркиса из УЕФА.

А вчера состоялся матч за Суперкубок УЕФА – "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 4:2 и в третий раз в истории завоевал этот трофей.