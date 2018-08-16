Как "Атлетико" прервал гегемонию "Реала" в Европе: обзор матча за Суперкубок УЕФА

Мадридский "Атлетико" стал победителем матча за Суперкубок УЕФА, в котором обыграла мадридский "Реал" (4:2). Счет в матче открыл Диего Коста уже на первой минуте встречи, затем счет сравнял Карим Бензема. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами – Серхио Рамос реализовал пенальти, но все тот же Диего Коста в концовке второго тайма оформил дубль.

А в первом дополнительном тайме Сауль и Коке поочередно огорчили голкипера "Королевского клуба" Кейлора Наваса. Кстати, украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку команды, но на поле так и не появился. Добавим что форвард "Атлетико" Диего Коста забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА.

Лунин мог стать четвертым представителем Украины, кто побеждал в Суперкубке УЕФА – ранее трофей над головой поднимали Андрей Демченко, Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук.

"Реал" трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов и мог повторить это достижение в Суперкубке, но без Зинедина Зидана и Криштиану Роналду продлить победную серию "сливочным" не удалось. А "Атлетико" выиграл свой третий Суперкубок УЕФА в истории.

"Реал" – "Атлетико" – 2:4

Голы: Бензема (27), Рамос (63, пен) – Коста (1, 79), Сауль (98), Коке (104)

"Реал": Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораль, 102), Иско (Васкес, 83), Асенсио (Модрич, 57), Каземиро (Себальос, 76), Бэйл, Бензема.

"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Люка Эрнандес, Коке, Лемар (Парти, 90), Родри Эрнандес (Витоло, 71), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио (35), Марсело (54), Корреа (60), Диего Коста (62), Себальос (90), Модрич (101), Витоло (105), Рамос (112).

Обзор 1 тайма

Обзор 2 тайма

Гол Сауля

Гол Коке