Пьяный футболист в Италии пытался скрыться от полиции и протаранил несколько авто

В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки

Грегуар Дефрель. Фото: sampdoria.it.

Пьяный футболист в Италии пытался скрыться от полиции и протаранил несколько авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64f/152/5c864f152d57e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64f/152/5c864f152d57e.jpg 2019-03-11T18:42:00+02:00 Футбол В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки

В итальянской Генуе произошел инцидент с участием игрока местной "Сампдории" Грегуара Дефреля. По информации La Gazzetta dello Sport, футболист попытался скрыться от полиции на своем автомобиле Mercedes C63 AMG, однако не справился с управлением и врезался в другое авто.

Форвард не пострадал, однако в его крови был обнаружен высокий процент содержания алкоголя. В результате чего полиция вынуждена была изъять у футболиста водительские права. В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки. На данный момент в "Сампдории" оценивают случившееся, а затем будут решать, какие принимать по отношению к игроку санкции.

Напомним, что контракт Дефреля на данный момент принадлежит "Роме", а в "Сампдорию" он перешел на правах аренды с опцией выкупа за сумму чуть менее 13 миллионов евро.

Идентичный инцидент произошел совсем недавно в России. Скандальный боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора. Как сообщили сотрудники полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. Им пришлось доставать его из автомобиля силой.

Также "Сегодня" сообщали, что футболист спровоцировал ДТП с беременной, а затем выкидывал из машины пивные банки. Очевидцы утверждают, что спортсмен пытался откупиться от полиции.

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