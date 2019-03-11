Пьяный футболист в Италии пытался скрыться от полиции и протаранил несколько авто
В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки
В итальянской Генуе произошел инцидент с участием игрока местной "Сампдории" Грегуара Дефреля. По информации La Gazzetta dello Sport, футболист попытался скрыться от полиции на своем автомобиле Mercedes C63 AMG, однако не справился с управлением и врезался в другое авто.
Форвард не пострадал, однако в его крови был обнаружен высокий процент содержания алкоголя. В результате чего полиция вынуждена была изъять у футболиста водительские права. В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки. На данный момент в "Сампдории" оценивают случившееся, а затем будут решать, какие принимать по отношению к игроку санкции.
Напомним, что контракт Дефреля на данный момент принадлежит "Роме", а в "Сампдорию" он перешел на правах аренды с опцией выкупа за сумму чуть менее 13 миллионов евро.
Идентичный инцидент произошел совсем недавно в России. Скандальный боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора. Как сообщили сотрудники полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. Им пришлось доставать его из автомобиля силой.
Также "Сегодня" сообщали, что футболист спровоцировал ДТП с беременной, а затем выкидывал из машины пивные банки. Очевидцы утверждают, что спортсмен пытался откупиться от полиции.
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