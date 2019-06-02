Пять дней до битвы: в сборной Украины назвали две главные угрозы в составе Сербии

7 июня во Львове команда Андрея Шевченко сразится с балканцами в отборочном матче Евро-2020

Малиновский опасается звезд "Аякса" и "Лацио". Фото: AFP

Уже 7 июня, на "Арене Львов", сборная Украины проведет один из решающих матчей в отборе на Евро-2020. Соперником команда Андрея Шевченко, с четырьмя очками лидирующей в своей отборочной группе, будет сборная Сербии. Накануне полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский, ставший чемпионом Бельгии в составе "Генка", назвал двух самых опасных для Украины игроков в расположении балканских визави.

"Сербия – очень хорошая команда по подбору игроков, – заявил Руслан Малиновский. – Нам очень важно не дать им играть в свой футбол. Нужно действовать агрессивно в обороне, стараться накрывать, не давать пространство. Тадич ("Аякс") и Милинкович-Савич ("Лацио") могут решить исход матча, нужно плотно с ними играть".

Вместе с тем Руслан Малиновский добавил: "Отпуск еще не наступил. Расслабляться нет времени. Самое главное - найти баланс. Ребята даже после тренировок играют в гольф, теннисбол – это для эмоций. Важно к матчам с Сербией и Люксембургом подойти в хороших кондициях, свежими".

Напомним, сербы в своем пока единственном матче отбора Евро-2020 сыграли с Португалией вничью 1:1 на ее поле:

Ранее мы сообщали об "обрезании" сборной Украины: Шева исключил из команды пятерых игроков. Жертвами "оптимизации" состава национальной команды стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат.

Также сообщалось, что СуперШева показал Шовковскому, как забивать с 30 метров. Главный тренер сборной Украины блеснул мастерством в ходе занятного противостояния с коллегами по цеху.

Украина в последней игре отбора Евро-2020 обыграла Люксембург:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пять дней до битвы: в сборной Украины назвали две главные угрозы в составе Сербии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"