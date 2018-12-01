Пять из шести: Коноплянка вновь остался в запасе "Шальке" в Бундеслиге

Что-то неладное творится с украинским футболистом Евгением Коноплянкой в "Шальке". В сегодняшнем матче 13-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" на его поле полузащитник, в ноябре выводивший сборную Украины в двух поединках с капитанской повязкой, вновь не попал в стартовый состав и не выходил на замену.

Всего в 13-ти турах Бундеслиги в сезоне-2018/2019 Коноплянка только пять раз выходил на поле. В первом туре был травмирован, в третьем отбывал дисквалификацию, шесть раз оставался в запасе.

Играл украинец во 2-м туре (2 сентября), 5-7 турах (25 сентября – 6 октября) и 11-м туре (11 ноября).

Парадоксально, но в Лиге чемпионов у Коноплянки совсем другая пропорция: в четырех матчах группового раунда украинец играл и только в одном остался в запасе.

Всего, с учетом Кубка Германии, на его счету – 10 матчей сезона. В среднем – 65 минут за игру. Ни одного гола, две результативные передачи.

Что касается матча "Шальке" с недавним соперником "Шахтера", то оппоненты обменялись забитыми пенальти и на этом разошлись. У "Хоффенхайма" – 6-е место (21 очко), у "Шальке" – 13-е (14).

"Хоффенхайм" – "Шальке" – 1:1

Голы: Крамарич (59, с пенальти) – Бенталеб (73, с пенальти).

"Хоффенхайм": Бауманн – Нуху, Фогт, Бичакчич – Гриллитч – Кадержабек, Демирбай, Крамарич (Нелсон, 64), Цубер (Шульц, 70) – Белфодил (Салаи, 80), Жоэлинтон.

"Шальке": Фярманн – Калиджури, Сане, Настасич, Ощипка – Шепф, Руди, Сердар (Маккенни, 70) – Бенталеб (Мендил, 86) – Райт (Стамбули, 70), Бургшталлер.

Сегодня "Бавария" победила "Вердер" в Бремене и прервала трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Германии.