Новый экзамен для тренера "Баварии": все о 13-м туре чемпионата Германии

Ковач будет бороться за свое рабочее место в Бремене, а топ-матч пройдет в Лейпциге

Сегодня в 21:30 по киевскому времени начнется программа 13-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором в лидерах идут две "Боруссии" – из Дортмунда и Менхенгладбаха. Гладбахцы и проведут центральный матч тура Бундеслиги – в гостях с четвертой командой "РБ Лейпциг". Но под пристальным взором болельщиков традиционно находится и мюнхенский суперклуб: в 12-м туре "Бавария" повторила клубный антирекорд, что привело к разговорам о скорой отставке главного тренера Нико Ковача.

Уже на этой неделе, по мнению СМИ, мог появиться новый главный тренер "Баварии" – Арсен Венгер, знаменитый многолетний экс-рулевой "Арсенала".

Но "Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов и как минимум на неделю отложила разговоры об отставке Ковача. Который теперь практически не имеет права на ошибку.

Пятница, 30 ноября

21:30 "Фортуна" – "Майнц"

Суббота, 1 декабря

16:30 "Боруссия" Д – "Фрайбург"

16:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"

16:30 "Вердер" – "Бавария"

16:30 "Ганновер" – "Герта"

19:30 "Хоффенхайм" – "Шальке"

Воскресенье, 2 декабря

16:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссия" М

19:00 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

Понедельник, 3 декабря

21:30 "Нюрнберг" – "Байер"

Турнирная таблица чемпионата Германии