Новый экзамен для тренера "Баварии": все о 13-м туре чемпионата Германии

Сегодня, 11:29

Ковач будет бороться за свое рабочее место в Бремене, а топ-матч пройдет в Лейпциге

&quot;Бавария&quot; подняла себе настроение разгромом &quot;Бенфики&quot; в Лиге чемпионов. Фото AFP
"Бавария" подняла себе настроение разгромом "Бенфики" в Лиге чемпионов. Фото AFP

Сегодня в 21:30 по киевскому времени начнется программа 13-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором в лидерах идут две "Боруссии" – из Дортмунда и Менхенгладбаха. Гладбахцы и проведут центральный матч тура Бундеслиги – в гостях с четвертой командой "РБ Лейпциг". Но под пристальным взором болельщиков традиционно находится и мюнхенский суперклуб: в 12-м туре "Бавария" повторила клубный антирекорд, что привело к разговорам о скорой отставке главного тренера Нико Ковача.

Уже на этой неделе, по мнению СМИ, мог появиться новый главный тренер "Баварии" – Арсен Венгер, знаменитый многолетний экс-рулевой "Арсенала".

Но "Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов и как минимум на неделю отложила разговоры об отставке Ковача. Который теперь практически не имеет права на ошибку.

Пятница, 30 ноября

21:30 "Фортуна" – "Майнц"

Суббота, 1 декабря

16:30 "Боруссия" Д – "Фрайбург"

16:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"

16:30 "Вердер" – "Бавария"

16:30 "Ганновер" – "Герта"

19:30 "Хоффенхайм" – "Шальке"

Воскресенье, 2 декабря

16:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссия" М

19:00 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

Понедельник, 3 декабря

21:30 "Нюрнберг" – "Байер"

Турнирная таблица чемпионата Германии

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БОРУССИЯ Д 12 9 3 0 35-13 30
2  БОРУССИЯ М 12 8 2 2 30-14 26
3  АЙНТРАХТ 12 7 2 3 29-14 23
4  РБ ЛЕЙПЦИГ 12 6 4 2 22-10 22
5  БАВАРИЯ 12 6 3 3 23-17 21
6  ХОФФЕНХАЙМ 12 6 2 4 27-18 20
7  ВЕРДЕР 12 5 3 4 20-20 18
8  ГЕРТА 12 4 5 3 19-20 17
9  ВОЛЬФСБУРГ 12 4 3 5 16-17 15
10  МАЙНЦ 12 4 3 5 11-14 15
11  ФРАЙБУРГ 12 3 5 4 16-20 14
12  БАЙЕР 12 4 2 6 18-24 14
13  АУГСБУРГ 12 3 4 5 20-21 13
14  ШАЛЬКЕ 12 4 1 7 13-17 13
15  НЮРНБЕРГ 12 2 4 6 13-29 10
16  ГАННОВЕР 12 2 3 7 15-26 9
17  ФОРТУНА 12 2 3 7 13-28 9
18  ШТУТГАРТ 12 2 2 8 8-26 8

чемпионат Германии, Бавария, Бундеслига

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Сегодня|Спорт

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