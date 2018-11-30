Новый экзамен для тренера "Баварии": все о 13-м туре чемпионата Германии
Ковач будет бороться за свое рабочее место в Бремене, а топ-матч пройдет в Лейпциге
Сегодня в 21:30 по киевскому времени начнется программа 13-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором в лидерах идут две "Боруссии" – из Дортмунда и Менхенгладбаха. Гладбахцы и проведут центральный матч тура Бундеслиги – в гостях с четвертой командой "РБ Лейпциг". Но под пристальным взором болельщиков традиционно находится и мюнхенский суперклуб: в 12-м туре "Бавария" повторила клубный антирекорд, что привело к разговорам о скорой отставке главного тренера Нико Ковача.
Уже на этой неделе, по мнению СМИ, мог появиться новый главный тренер "Баварии" – Арсен Венгер, знаменитый многолетний экс-рулевой "Арсенала".
Но "Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов и как минимум на неделю отложила разговоры об отставке Ковача. Который теперь практически не имеет права на ошибку.
Пятница, 30 ноября
21:30 "Фортуна" – "Майнц"
Суббота, 1 декабря
16:30 "Боруссия" Д – "Фрайбург"
16:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"
16:30 "Вердер" – "Бавария"
16:30 "Ганновер" – "Герта"
19:30 "Хоффенхайм" – "Шальке"
Воскресенье, 2 декабря
16:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссия" М
19:00 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"
Понедельник, 3 декабря
21:30 "Нюрнберг" – "Байер"
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|12
|9
|3
|0
|35-13
|30
|2
|БОРУССИЯ М
|12
|8
|2
|2
|30-14
|26
|3
|АЙНТРАХТ
|12
|7
|2
|3
|29-14
|23
|4
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|12
|6
|4
|2
|22-10
|22
|5
|БАВАРИЯ
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|6
|ХОФФЕНХАЙМ
|12
|6
|2
|4
|27-18
|20
|7
|ВЕРДЕР
|12
|5
|3
|4
|20-20
|18
|8
|ГЕРТА
|12
|4
|5
|3
|19-20
|17
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|10
|МАЙНЦ
|12
|4
|3
|5
|11-14
|15
|11
|ФРАЙБУРГ
|12
|3
|5
|4
|16-20
|14
|12
|БАЙЕР
|12
|4
|2
|6
|18-24
|14
|13
|АУГСБУРГ
|12
|3
|4
|5
|20-21
|13
|14
|ШАЛЬКЕ
|12
|4
|1
|7
|13-17
|13
|15
|НЮРНБЕРГ
|12
|2
|4
|6
|13-29
|10
|16
|ГАННОВЕР
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|17
|ФОРТУНА
|12
|2
|3
|7
|13-28
|9
|18
|ШТУТГАРТ
|12
|2
|2
|8
|8-26
|8
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