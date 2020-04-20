Пятилетний фанат английского клуба предложил все деньги из копилки на выкуп игрока: реакция клуба его ошеломила

Пятилетний болельщик "Лидса" Дэниел Отен направил письмо в "Брайтон", предложив все свои деньги, чтобы выкупить арендованного защитника Бена Уайта. В своем обращении к генеральному директору "Брайтона" Полу Барберу мальчик отметил, что Уайт – его любимый игрок.

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"Я пересчитал все свои монеты в копилке, и у меня есть 15,07 фунта, если это поможет", – отметил юный фанат.

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Однако для Дэниела, ответное письмо от Барбера оказалось не совсем таким, на какое он рассчитывал.

"Это очень хорошо, что вы предлагаете все свои деньги, чтобы помочь своему клубу, и у вас явно очень хороший глаз на молодых талантов. Вы можете присоединиться к клубу и помочь нашему спортивному директору после окончания школы. Мы дополним ваше предложение относительно Бена и вернемся к мистеру Барберу", – написали в клубе.

Ранее команду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

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