Последствия коронавируса: после смерти мамы Гвардиола не выходит на связь с Зинченко

Футболистов "Манчестер Сити" также попросили не беспокоить тренера в это тяжелое для него время

Футболисты "Манчестер Сити" временно остались без общения со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой. Причиной стала смерть матери Гвардиолы из-за коронавируса. Женщине, проживавшей в Барселоне, было 82 года.

"К сожалению, у нашего главного тренера недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в это тяжелое время, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко. – Конечно, каждый через интернет выразил ему поддержку, мы одна семья, одна команда. Каждый переживает друг за друга – всегда больно терять близких людей. До этой потери он отсылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме. После смерти матери он не выходил на связь"

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Ранеекоманду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

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