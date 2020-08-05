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"Шахтер" в победном матче с "Вольфсбургом" прервал затяжную серию игр, в которых пропускал

5 августа, 23:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая команда смогла не пропустить в еврокубке после 26 матчей с голами

В среду вечером "Шахтер" переиграл "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы и пробился в решающий турнир, который состоится в Германии. К слову, "Шахтер" пятый раз дошел до четвертьфинала еврокубка.

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Приятным поединок с "Вольфсбургом" для "горняков" оказался еще и тем, что команде удалось наконец-то не пропустить мяч в свои ворота. Думается, особенно этому рад Андрей Пятов. До этого в 26 матчах подряд в еврокубках – в Лиге чемпионов и Лиге Европы – донецкий коллектив хотя бы раз, но позволял забить сопернику. Но на числе 27 неприятная серия прервалась. До этого последний раз "Шахтер" не пропускал в феврале 2017 года, когда победил испанскую "Сельту" со счетом 1:0.

А самой затяжной неприятной для команды и вратаря серией в еврокубках остается неудача московского ЦСКА и россиянина Игоря Акинфеева, который пропускал мячи в еврокубках в 43 матчах подряд. Вратарь сборной России не пропустил в Лиге чемпионов только в 44-м поединке.

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Смотрите обзор повторного матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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футбол Лига чемпионов гол серия Лига Европы Шахтер Донецк Андрей Пятов еврокубки Вольфсбург
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