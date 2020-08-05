"Шахтер" в четвертьфинале еврокубка: так высоко "горняки" добрались в пятый раз

Ранее в своей истории подобного успеха "Шахтер" добивался четыре раза - в четырех различных турнирах

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы – в среду в ответном поединке 1/8 финала "горняки" разгромили немецкий "Вольфсбург" (3:0). Ранее в своей истории подобного успеха "Шахтер" добивался четыре раза, причем, в четырех различных турнирах (Кубок Кубков, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы)! Вспомним, когда это было.

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1984 год. "Шахтер" пробился в четвертьфинал Кубка Кубков, обыграв в 1/8 швейцарский "Серветт". В 1/4 финала "горняки" не смогли пройти "Порту" (2:3 на выезде и 1:1 дома).

2009 год. Главная победа в истории донецкого клуба – "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. В финале в Стамбуле "горняки" обыграли немецкий "Вердер" (2:1). В матче за Суперкубок УЕФА в Монако проиграли "Барселоне" (0:1).

2011 год. Наивысшее достижение "горняков" в самом престижном турнире – Лиге чемпионов. В 1/8 финала повержена "Рома". В четвертьфинале "Шахтер" не смог пройти "Барселону" (1:5 на выезде и 0:1 дома).

2016 год. "Шахтер" дошел до 1/2 финала Лиги Европы. В плей-офф были повержены "Шальке", "Андерлехт" и "Брага", а в полуфинале "горняки" уступили "Севилье" (2:2 во Львове и 1:3 на выезде).

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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