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Пятов оценил завтрашнего соперника в Лиге наций: "Это команда, здесь нет индивидуальностей"

2 сентября, 19:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голкипер национальной команды считает, что высокий уровень сборной Швейцарии - это заслуга главного тренера

Вратарь Андрей Пятов принял участие в пресс-конференции накануне матча сборной Украины против Швейцарии в стартовом матче Лиги наций. Поединок состоится завтра, 3 сентября, во Львове. Ранее Андрей Шевченко заявил, что даст шанс кому-то из новичков в матче со Швейцарией.

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Голкипер "Шахтера" признался, что неудачный отрезок в конце августа никак не сказался на состоянии игроков донецкого клуба. В расположении сборной им удалось перезагрузиться.

"Все нормально. Были неприятные игры в конце, два поражения. Это жизнь футболистов. Мы должны как выигрывать, так и принимать поражения. Сезон был длинным, вымотал немного, но все немного перезагрузились, поменяли обстановку. Увиделись с ребятами, с которыми давно не виделись. Все отлично, мы готовы к игре", – сказал Пятов.

Также голкипер национальной команды оценил уровень будущего соперника. Со многими игроками швейцарской команды он знаком по играм в еврокубках.

"Мы досконально изучали соперника. Знаем их тактику, очень много моментов. Это команда, здесь нет индивидуальностей. Есть игроки, которые выступают в Англии и Германии, со многими я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как сказал Андрей Николаевич, это очень большая работа тренера, и он поднял команду на определенный уровень", – добавил вратарь.

Напомним, что сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо". 35-летний арбитр ФИФА Андреас Экберг обслуживал и матч нашей молодежной команды.

Как Украина начинала подготовку к матчам Лиги наций:

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Сборная Украины Андрей Пятов сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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