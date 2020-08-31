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Сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского рефери, с которым "Динамо" побеждало

31 августа, 18:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

35-летний арбитр ФИФА Андреас Экберг обслуживал и матч нашей молодежной команды

Сегодня стало известно, кто рассудит премьерный поединок сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций. Напомним, встреча пройдет на "Арене Львов" в ближайший четверг, 3 сентября, без зрителей. Между тем, Зинченко рассказал о тренировках в сборной Украины. Наши футболисты готовятся в Харькове к матчам со Швейцарией и Испанией.

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Главным судьей встречи Украина – Швейцария будет швед Андреас Экберг. Ему 35 лет, из которых семь он является арбитром международной категории. Его ассистентами будут работать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг, четвертый судья – Каспар Себерг, сообщает официальный сайт УАФ.

Интересно, что в 2014 году Экберг обслуживал отборочный поединок молодежных сборных Хорватия – Украина (1:1), в котором мяч у наших забил Руслан Малиновский. А в 2017 году киевское "Динамо" с ним выиграло у швейцарского "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов, но в гостях затем уступило 0:2 и вылетело.

Читайте также: Швейцария назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций – со звездами "Арсенала", "Боруссии" и "Бенфики".

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