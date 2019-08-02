Для выпускников школ "ЛНР", "ДНР" и Крыма существует упрощенная система поступления в украинские вузы

Пятов с дочкой зовут абитуриентов с временно оккупированных территорий в украинские вузы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9 2019-08-02T14:32:00+03:00 Футбол Для выпускников школ "ЛНР", "ДНР" и Крыма существует упрощенная система поступления в украинские вузы

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вместе с дочерью Дашей снялся в социальной рекламе с обращением к абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях, чтобы они вступали в украинские высшие учебные заведения. Слоган ролика: "Не тупи - поступи!"

Для выпускников школ временно оккупированных территорий существует упрощенная система поступления в украинские вузы: без внешнего независимого оценивания (ВНО), минимум документов, бесплатная учеба, общежитие, учебники и стипендия.

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Ранее сообщалось, что Андрей Пятов был признан лучшим вратарем прошлого сезона в Украине. Свою награду голкипер получил перед стартом матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Сам матч завершился победой киевлян со счетом 2:1.

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Также мы писали, что лучший вратарь Украины рассказал о рекордных призовых в своей карьере. За лето 2006 года, проведенное в двух сборных, Андрея Пятов сумел заработать себе на квартиру и машину. Напомним, в том году Пятов стал серебряным призером чемпионата Европы в составе молодежки, а затем с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

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