Пятов с дочкой зовут абитуриентов с временно оккупированных территорий в украинские вузы

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вместе с дочерью Дашей снялся в социальной рекламе с обращением к абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях, чтобы они вступали в украинские высшие учебные заведения. Слоган ролика: "Не тупи - поступи!"
Для выпускников школ временно оккупированных территорий существует упрощенная система поступления в украинские вузы: без внешнего независимого оценивания (ВНО), минимум документов, бесплатная учеба, общежитие, учебники и стипендия.
Ранее сообщалось, что Андрей Пятов был признан лучшим вратарем прошлого сезона в Украине. Свою награду голкипер получил перед стартом матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Сам матч завершился победой киевлян со счетом 2:1.
Также мы писали, что лучший вратарь Украины рассказал о рекордных призовых в своей карьере. За лето 2006 года, проведенное в двух сборных, Андрея Пятов сумел заработать себе на квартиру и машину. Напомним, в том году Пятов стал серебряным призером чемпионата Европы в составе молодежки, а затем с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
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