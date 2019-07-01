Ради справедливости: президент УЕФА пообещал изменить формат молодежного Евро
Количество команд на турнире увеличится, что увеличивает шанс Украины сыграет на чемпионате Европы
Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал изменить формат проведения чемпионатов Европы среди футболистов не старше 21 года. В завершившемся турнире приняли участие 12 сборных, разбитые на четыре группы. В плей-офф выходили победители квартетов и одна лучшая вторая команда. Напомним, что победителем Евро-2019 U-21 стала сборная Испании.
В последнем матче группового раунда румыны и французы сыграли вничью (0:0) и набрали по семь баллов, что позволило Румынии выйти в полуфинал с первого места, а Франции стать лучшей среди команд, занявших второе место. А хозяин турнира Италия с шестью очками осталась за бортом плей-офф, что вызвало волну негодования.
Следующий турнир пройдет по более справедливой системе – 4 группы по 4 команды на первой стадии финальной части Евро, об этом Чеферин заявил Rai Sport. Вероятно, в сетку турнира добавится четвертьфинальная стадия, либо в плей-офф будут выходить только победители групп.
Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:
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