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Ради справедливости: президент УЕФА пообещал изменить формат молодежного Евро

1 июля, 18:02

Количество команд на турнире увеличится, что увеличивает шанс Украины сыграет на чемпионате Европы

Александер Чеферин
Александер Чеферин. Фото: AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал изменить формат проведения чемпионатов Европы среди футболистов не старше 21 года. В завершившемся турнире приняли участие 12 сборных, разбитые на четыре группы. В плей-офф выходили победители квартетов и одна лучшая вторая команда. Напомним, что победителем Евро-2019 U-21 стала сборная Испании.

В последнем матче группового раунда румыны и французы сыграли вничью (0:0) и набрали по семь баллов, что позволило Румынии выйти в полуфинал с первого места, а Франции стать лучшей среди команд, занявших второе место. А хозяин турнира Италия с шестью очками осталась за бортом плей-офф, что вызвало волну негодования.

Следующий турнир пройдет по более справедливой системе – 4 группы по 4 команды на первой стадии финальной части Евро, об этом Чеферин заявил Rai Sport. Вероятно, в сетку турнира добавится четвертьфинальная стадия, либо в плей-офф будут выходить только победители групп.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:


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Тег УЕФА, Чемпионат Европы, Александер Чеферин, Евро-2019 (U21)

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