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Ракицкий и Тимощук выиграли Кубок России, который игроки "Зенита" разбили во время празднования – Видео

25 июля, 20:15

Елена Павлова Елена Павлова

Единственный гол в матче с командой из второго дивизиона был забит с пенальти

Футболисты "Зенита" сломали Кубок России во время празднования. В финале турнира питерская команда со счетом 1:0 переиграла вице-чемпиона второго дивизиона страны "Химки". Автором единственного гола в Екатеринбурге стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба, реализовавший пенальти уже на 84-й минуте встречи. Ранее мы сообщали, что украинский полузащитник "Химок" стал лучшим футболистом чемпионата России.

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А уже во время празднования игроки не сумели удержать трофей в руках – в частности, капитан питерцев Бранислав Иванович, в результате чего он упал на газон. А при падении разбилась верхняя часть награды.

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Напомним, что в нынешнем сезоне "Зенит", за который выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий, оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для питерской команды это достижение стало вторым в истории после 2010 года. Также в тренерский штаб российского клуба входит Анатолий Тимощук.

Смотрите, как "Зенит" играл в нынешнем сезоне Лиги Европы

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кубок Зенит Санкт-Петербург Кубок России разбил Химки

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