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"Ракицкому не понравилась песня "Ти ж мене підманула": нападающий на именины вспомнил защитника

8 мая, 12:17

Андрей Фоменко

Футболист "Воркслы" Владислав Кулач рассказал историю из лагеря сборной

Вчера форварду полтавской "Ворсклы" Владиславу Кулачу исполнилось 27 лет. По этому поводу футболист давал интервью и вспомнил одну историю, когда его посвящали в сборную Украины. Тогда уроженец Донецка должен был привселюдно спеть какую-нибудь песню. И Влад выбрал украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", что не понравилось защитнику Ярославу Ракицкому. К слову, в конце прошлого года Ракицкий закончил карьеру в сборной.

Кулач выступал за молодежную сборную и является кандидатом в основную команду, с которой уже тренировался. Владислав рассказал, что на посвящении в сборную спел "Ти ж мене підманула" вместе с Игорем Пластуном:

"Я выбирал народную песню. Эта казалась легкой. Чуть-чуть попели, нормально. Раку только не понравилось. Он хотел другую. Какую? "Рюмку водки на столе", не знаю. Любит он такое. Я сказал нет, здесь нельзя. Ракицкий говорил, что скучно было. Но он все равно стоял и хлопал... Жалко, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог".

В январе "Ворскла" подписала своего бывшего форварда.

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футбол Сборная Украины Зенит Санкт-Петербург Ярослав Ракицкий Владислав Кулач

Источники: ua.tribuna.com , Sport Traveler

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