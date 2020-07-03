Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бородатый Рамос приносит "Реалу" тяжелую победу над "Хетафе" и повторяет исторический рекорд

3 июля, 01:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридская команда отрывается от "Барселоны" в чемпионате Испании на четыре очка

Очередной тур испанской Ла Лиги завершился, когда в Украине уже наступила пятница, – в час ночи. В последнем поединке 33-го тура лидер пытался одолеть шестую команду чемпионата Испании. Наш сайт провел онлайн-трансляцию "Реал" – "Хетафе".

Реклама

Подопечным Зинедина Зидана удалось-таки вырвать победу, хотя далась она им очень непросто. "Хетафе" достойно держался на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано". На поле шла упорна борьба, и судья показал соперникам по пять желтых карточек! А все решил один игровой момент. На 78-й минуте опытный защитник "Реала" Даниэль Карвахаль ворвался с правого флангу в штрафную площадь гостей, где стукнулся в ногу молодого уругвайца Матиаса Оливеры, – пенальти. Таким шансом бородатый капитан хозяев Серхио Рамос не мог не воспользоваться – 1:0.

Этим точным ударом 34-летний ветеран довел показатель своих голов в сезоне до девяти. Рамос повторил рекорд для защитников в чемпионате Испании: в сезоне 2006/2007 аргентинец Эсекьель Гарай, который выступал за "Расинг" из Сантандера, также забил девять мячей. Интересно, что позже он перешел в "Реал", а нынче защищает цвета "Валенсии", и ему сейчас тоже 34 года.

Благодаря успеху во встрече с "Хетафе" столичный "Реал" оторвался от "Барселоны" уже на четыре очка. Узнавайте все результаты 33-го тура чемпионата Испании. До финиша сезона в Испании осталось пять туров.

Реклама

Смотрите, как "Реал" и "Пари Сен-Жермен" выдали боевую ничью в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Испании Реал Мадрид Серхио Рамос Хетафе

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять