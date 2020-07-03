Бородатый Рамос приносит "Реалу" тяжелую победу над "Хетафе" и повторяет исторический рекорд

Мадридская команда отрывается от "Барселоны" в чемпионате Испании на четыре очка

Очередной тур испанской Ла Лиги завершился, когда в Украине уже наступила пятница, – в час ночи. В последнем поединке 33-го тура лидер пытался одолеть шестую команду чемпионата Испании. Наш сайт провел онлайн-трансляцию "Реал" – "Хетафе".

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Подопечным Зинедина Зидана удалось-таки вырвать победу, хотя далась она им очень непросто. "Хетафе" достойно держался на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано". На поле шла упорна борьба, и судья показал соперникам по пять желтых карточек! А все решил один игровой момент. На 78-й минуте опытный защитник "Реала" Даниэль Карвахаль ворвался с правого флангу в штрафную площадь гостей, где стукнулся в ногу молодого уругвайца Матиаса Оливеры, – пенальти. Таким шансом бородатый капитан хозяев Серхио Рамос не мог не воспользоваться – 1:0.

Этим точным ударом 34-летний ветеран довел показатель своих голов в сезоне до девяти. Рамос повторил рекорд для защитников в чемпионате Испании: в сезоне 2006/2007 аргентинец Эсекьель Гарай, который выступал за "Расинг" из Сантандера, также забил девять мячей. Интересно, что позже он перешел в "Реал", а нынче защищает цвета "Валенсии", и ему сейчас тоже 34 года.

Благодаря успеху во встрече с "Хетафе" столичный "Реал" оторвался от "Барселоны" уже на четыре очка. Узнавайте все результаты 33-го тура чемпионата Испании. До финиша сезона в Испании осталось пять туров.

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