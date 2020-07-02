"Реал" – "Хетафе": онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Следите за ходом мадридского противостояния лидера Примеры с командой, которая рвется в Лигу чемпионов

В четверг, 2 июля, на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу. "Реал" принимает "Хетафе" из одноименного пригорода испанской столицы. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого поединка с видео, фото и комментариями самых ярких моментов.

ОНЛАЙН "РЕАЛ" – "ХЕТАФЕ"

Турнирное положение "Реала" и "Хетафе"

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За шесть матчей до финиша чемпионата Испании "Реал" занимает первое место в турнирной таблице, опережая на одно очко "Барсу", которая свой поединок 33-го тура Примеры уже завершила – "Барселона" сыграла вничью 2:2 с "Атлетико".

Между тем "Хетафе" перед игрой с "Реалом" занимает шестую строчку, находясь всего пяти очках от четвертого места и зоны Лиги чемпионов. Поэтому "синим" сегодня крайне желательно не проиграть.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Главная интрига матча "Реал" – "Хетафе"

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Если "Реал" обыграет "Хетафе" и оторвется уже на 4 очка от "Барселоны", то уже на следующий день может последовать отставка главного тренера каталонцев Кике Сетьена.

"Реал" – "Хетафе": ориентировочные составы

"Реал" (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Иско, Бензема, Винисиус

"Хетафе" (4-4-2): Сория – Суарез, Эчейта, Даконам, Оливейра – Ньом, Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Молина, Мата

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Сравнение "Реала" и "Хетафе" от Transfermarkt

5 последних матчей "Реала"

5 последних матчей "Хетафе"

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"Реал" – "Хетафе": 5 последних личных встреч

Где смотреть матч "Реал" – "Хетафе" 2 июля

Поединок "Реал" – "Хетафе", который начнется в 23:00 по киевскому времени, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также трансляцию матча можно посмотреть на сервисе Oll.tv (в подписке).

Карим Бензема. Фото: REUTERS/Sergio Perez

Прогноз на матч "Реал" – "Хетафе" 2 июля

Аналитики называют "Реал" большим фаворитом матча. На победу "Королевского клуба" установлен коэффициент 1.45, на ничью – 4.40, на победу "Хетафе" – 8.30. Иными словами, вероятность выигрыша "Реала" составляет 66%, ничейного исхода – 22%, выигрыша "Хетафе" – 12%. При этом наиболее вероятным аналитиками называется счет 2:0 в пользу хозяев поля. Коэффициент на него равен 6.40.

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