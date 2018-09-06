Расклады перед Лигой наций: как Украине попасть на Евро-2020

Сегодня сборная Украины по футболу стартует в новом турнире УЕФА – Лиге наций. Наша команда в гостях встретится со сборной Чехии.

Главная задача нового соревнования – замена большей части малоинтересных товарищеских поединков на матчи с турнирным значением и повышение их привлекательности для болельщиков. Все 55 сборных, согласно рейтингу УЕФА, распределены по четырем дивизионам Лиги наций, что исключает возможность встречи гранда с карликом. В первых двух дивизионах – по три команды, в остальных двух – по четыре. Также будет действовать принцип повышения и понижения в классе: "лифт" работает для тех, кто занимает первое и последнее места в группе. Есть и мотивационная составляющая: через Лигу наций можно попасть в финальную часть чемпионата Европы.



Как это сделать. Для начала занять первое место в своей группе Лиги наций. Потом принять участие в традиционном для нашего понимания отборочном турнире к Евро-2020. Постараться пробиться через него, но если не получится (а нужно занять одно из двух первых мест) – не отчаиваться. Ведь напрямую на ЧЕ попадают 20 команд, а еще четыре путевки разыграют 16 победителей групп Лиги наций – по одной на дивизион. Так что шанс пробиться на Евро получит сборная из самого слабого дивизиона. В случае же, если победители групп в дивизионе уже квалифицировались через отборочный турнир, то его место в стыковых матчах занимает следующая команда в группе (вторая, третья и так далее). Не исключено, что большинство сборных сильнейшей лиги уже сделают свое дело в отборе, поэтому их место в плей-офф достанется команде следующего по силе дивизиона.

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Кому это выгодно. Тем, кто редко или вообще никогда не принимал участие в крупном футбольном форуме. Впервые на Евро сможет попасть "карлик". Также Лига наций станет подстраховкой для сборных-середняков, не сумевшим пробиться в финал через отборочный турнир.



Деньги. Призовой фонд турнира – 76,25 млн евро. Победителю – 4,5 млн. За участие в лиге А команды получат по 1,5 млн евро, за участие в лиге В, в которой находится Украина, – по 1 млн, С – по 750 тысяч и D – по 500 тысяч евро. Первое место в группе позволит рассчитывать на еще один бонус, равный первоначальным выплатам. В нашем случае – это еще 1 млн. Но главное – поднимет в лигу к грандам.

Кстати, Андрей Шевченко заявил перед матчем с Чехией заявил: Приехали за победой, но и ничья – неплохой результат.