Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии

Сегодня, 20:42

"Ювентус" на выезде сыграет с "Пармой". "Милан" примет "Рому"

От Роналду ждут гол. Фото AFP
От Роналду ждут гол. Фото AFP

Итальянская Серия А продолжает пребывать в ожидании первого гола Криштиану Роналду за "Ювентус". Португалец провел два матча в чемпионате Италии, но пока не забивал. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.

В субботу "Ювентус" на выезде сыграет против "Пармы". А отроет тур не менее интересный поединок, "Милан" принимает "Рому". Если не на чемпионство, то на место в Лиге чемпионам обеим клубам по силам замахнуться.

Расписание и результаты 3 тура Серии А

Пятница, 31 августа

21:30 "Милан" – "Рома" – Футбол 1

Суббота, 1 сентября

19:00 "Болонья" – "Интер" – Футбол 2

21:30 "Парма" – "Ювентус" – Футбол 1

Воскресенье, 2 сентября

21:30 "Аталанта" – "Кальяри"

21:30 "Кьево" – "Эмполи"

21:30 "Лацио" – "Фрозиноне"

21:30 "Сампдория" – "Наполи" – Футбол 2

21:30 "Сассуоло" – "Дженоа"

21:30 "Торино" – СПАЛ

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 2 2 0 0 5-2 6
2  НАПОЛИ 2 2 0 0 5-3 6
3  СПАЛ 2 2 0 0 2-0 6
4  АТАЛАНТА 2 1 1 0 7-3 4
5  РОМА 2 1 1 0 4-3 4
6  САССУОЛО 2 1 1 0 3-2 4
7  УДИНЕЗЕ 2 1 1 0 3-2 4
8  ФИОРЕНТИНА 1 1 0 0 6-1 3
9  ЭМПОЛИ 2 1 0 1 3-2 3
10  ДЖЕНОА 1 1 0 0 2-1 3
11  ТОРИНО 2 0 1 1 2-3 1
12  ИНТЕР 2 0 1 1 2-3 1
13  ПАРМА 2 0 1 1 2-3 1
14  БОЛОНЬЯ 2 0 1 1 0-1 1
15  КАЛЬЯРИ 2 0 1 1 2-4 1
16  ФРОЗИНОНЕ 2 0 1 1 0-4 1
17  МИЛАН 1 0 0 1 2-3 0
18  САМПДОРИЯ 1 0 0 1 0-1 0
19  ЛАЦИО 2 0 0 2 1-4 0
20  КЬЕВО 2 0 0 2 3-9 0

Расписание и результаты матчей 3 тура чемпионата Испании
футбол, чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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