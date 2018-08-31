Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии
"Ювентус" на выезде сыграет с "Пармой". "Милан" примет "Рому"
Итальянская Серия А продолжает пребывать в ожидании первого гола Криштиану Роналду за "Ювентус". Португалец провел два матча в чемпионате Италии, но пока не забивал. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.
В субботу "Ювентус" на выезде сыграет против "Пармы". А отроет тур не менее интересный поединок, "Милан" принимает "Рому". Если не на чемпионство, то на место в Лиге чемпионам обеим клубам по силам замахнуться.
Расписание и результаты 3 тура Серии А
Пятница, 31 августа
21:30 "Милан" – "Рома" – Футбол 1
Суббота, 1 сентября
19:00 "Болонья" – "Интер" – Футбол 2
21:30 "Парма" – "Ювентус" – Футбол 1
Воскресенье, 2 сентября
21:30 "Аталанта" – "Кальяри"
21:30 "Кьево" – "Эмполи"
21:30 "Лацио" – "Фрозиноне"
21:30 "Сампдория" – "Наполи" – Футбол 2
21:30 "Сассуоло" – "Дженоа"
21:30 "Торино" – СПАЛ
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|НАПОЛИ
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|3
|СПАЛ
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4
|АТАЛАНТА
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|5
|РОМА
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6
|САССУОЛО
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|УДИНЕЗЕ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|8
|ФИОРЕНТИНА
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|9
|ЭМПОЛИ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10
|ДЖЕНОА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|11
|ТОРИНО
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|12
|ИНТЕР
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|ПАРМА
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14
|БОЛОНЬЯ
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|15
|КАЛЬЯРИ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16
|ФРОЗИНОНЕ
|2
|0
|1
|1
|0-4
|1
|17
|МИЛАН
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|18
|САМПДОРИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|19
|ЛАЦИО
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|20
|КЬЕВО
|2
|0
|0
|2
|3-9
|0
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