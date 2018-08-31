Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии

Итальянская Серия А продолжает пребывать в ожидании первого гола Криштиану Роналду за "Ювентус". Португалец провел два матча в чемпионате Италии, но пока не забивал. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.

В субботу "Ювентус" на выезде сыграет против "Пармы". А отроет тур не менее интересный поединок, "Милан" принимает "Рому". Если не на чемпионство, то на место в Лиге чемпионам обеим клубам по силам замахнуться.

Расписание и результаты 3 тура Серии А

Пятница, 31 августа

21:30 "Милан" – "Рома" – Футбол 1

Суббота, 1 сентября

19:00 "Болонья" – "Интер" – Футбол 2

21:30 "Парма" – "Ювентус" – Футбол 1

Воскресенье, 2 сентября

21:30 "Аталанта" – "Кальяри"

21:30 "Кьево" – "Эмполи"

21:30 "Лацио" – "Фрозиноне"

21:30 "Сампдория" – "Наполи" – Футбол 2

21:30 "Сассуоло" – "Дженоа"

21:30 "Торино" – СПАЛ

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 2 2 0 0 5-2 6 2 НАПОЛИ 2 2 0 0 5-3 6 3 СПАЛ 2 2 0 0 2-0 6 4 АТАЛАНТА 2 1 1 0 7-3 4 5 РОМА 2 1 1 0 4-3 4 6 САССУОЛО 2 1 1 0 3-2 4 7 УДИНЕЗЕ 2 1 1 0 3-2 4 8 ФИОРЕНТИНА 1 1 0 0 6-1 3 9 ЭМПОЛИ 2 1 0 1 3-2 3 10 ДЖЕНОА 1 1 0 0 2-1 3 11 ТОРИНО 2 0 1 1 2-3 1 12 ИНТЕР 2 0 1 1 2-3 1 13 ПАРМА 2 0 1 1 2-3 1 14 БОЛОНЬЯ 2 0 1 1 0-1 1 15 КАЛЬЯРИ 2 0 1 1 2-4 1 16 ФРОЗИНОНЕ 2 0 1 1 0-4 1 17 МИЛАН 1 0 0 1 2-3 0 18 САМПДОРИЯ 1 0 0 1 0-1 0 19 ЛАЦИО 2 0 0 2 1-4 0 20 КЬЕВО 2 0 0 2 3-9 0

Расписание и результаты матчей 3 тура чемпионата Испании