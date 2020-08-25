Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы

На этой стадии команды проведут по одному матчу

С 25 по 27 августа пройдут матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Все противостояния состоят из одного матча, при необходимости проводится дополнительное время и серия пенальти. Ниже – расписание и результаты всех матчей этой стадии. Также мы опубликовали расписание и результаты 2-го раунда отбора Лиги чемпионов.

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Вторник, 25 августа

19:00 Ритеряй (Литва) – Дерри Сити (С. Ирландия)

Среда, 26 августа

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19:30 Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Зета (Черногория)

Четверг, 27 августа

17:00 Вентспилс (Латвия) – Динамо-Ауто (Молдова)

17:00 Кайрат Алматы (Казахстан) – Ноа (Армения)

17:00 Ордабасы (Казахстан) – Ботошани (Румыния)

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17:30 Борац Баня Лука (Босния) – Сутьеска (Черногория)

17:30 Калью (Эстония) – Мура (Словения)

17:30 Теута (Албания) – Бейтар (Израиль)

18:00 Динамо Минск (Беларусь) – Пяст Гливице (Польша)

18:30 Линкольн Сити (Гибралтар) – Унион Титус (Люксембург)

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19:00 Алашкерт (Армения) – Ренова (Македония)

19:00 Аполлон (Кипр) – Сабуртало Тбилиси (Грузия)

19:00 Буде/Глимт (Норвегия) – Кауно Жалгирис (Литва)

19:00 Нефтчи (Азербайджан) – Шкупи (Македония)

19:00 Сумгаит (Азербайджан) – Шкендия 79 (Македония)

19:30 МОЛ Фехервар (Венгрия) – Богемианс (Ирландия)

19:30 Олимпия Любляна (Словения) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

20:00 Вадуц (Лихтенштейн) – Хибернианс (Мальта)

20:00 Жальгирис (Литва) – Пайде (Эстония)

20:00 Кешля (Азербайджан) – Лячи (Албания)

20:00 Клуби Футболистик Гжилани (Косово) – АПОЭЛ (Кипр)

20:00 Локомотив Тбилиси (Грузия) – КСУ Крайова (Румыния)

20:00 Маккаби Хайфа (Израиль) – Железничар (Босния)

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20:00 Мальме (Швеция) – Краковия (Польша)

20:00 Орхус (Дан) – Хонка (Финляндия)

20:00 Русенборг (Норвегия) – Брейдаблик (Исландия)

20:00 Хаммарбю (Швеция) – Пушкаш Академи (Венгрия)

20:00 ЦСКА София (Болгария) – Сиренс (Мальта)

20:15 Хабнарфьордюр (Исландия) – Дунайська Стреда (Словакия)

20:30 Нью-Сейнтс (Уэльс) – Жилина (Словакия)

20:30 Шахтер Солигорск (Беларусь) – Сфынтул (Молдова)

20:45 Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Батуми (Грузия)

21:00 Б36 Торсхавн (Фареры) – Левадия (Эстония)

21:00 Валлетта (Мальта) – Бала Таун (Уэльс)

21:00 Зриньски Мостар (Босния) – Дифферданж (Люксембург)

21:00 Искра (Черногория) – Локомотив Пловдив (Болгария)

21:00 Кукеси (Албания) – Славия София (Болгария)

21:00 Петрокуб (Молдова) – Бака Топола (Сербия)

21:15 Серветт (Швейцария) – Ружомберок (Словакия)

21:30 Стяуа (Румыния) – Ширак (Армения)

21:45 Абердин (Шотландия) – Рунавик (Фареры)

21:45 Марибор (Словения) – Колрейн (С. Ирландия)

21:45 Мотеруэлл (Шотландия) – Гленторан (С. Ирландия)

22:00 Гонвед (Венгрия) – Интер Турку (Финляндия)

22:00 Лех (Польша) – Валмиера (Латвия)

22:00 Партизан (Сербия) – РФШ (Латвия)

22:00 Шемрок Роверс (Ирландия) – Ильвес (Финляндия)

Смотрите, как "Севилья" одолела "Интер" в финале Лиги Европы:

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