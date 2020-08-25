Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы

С 25 по 27 августа пройдут матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Все противостояния состоят из одного матча, при необходимости проводится дополнительное время и серия пенальти. Ниже – расписание и результаты всех матчей этой стадии. Также мы опубликовали расписание и результаты 2-го раунда отбора Лиги чемпионов.
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Вторник, 25 августа
19:00 Ритеряй (Литва) – Дерри Сити (С. Ирландия)
Среда, 26 августа
19:30 Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Зета (Черногория)
Четверг, 27 августа
17:00 Вентспилс (Латвия) – Динамо-Ауто (Молдова)
17:00 Кайрат Алматы (Казахстан) – Ноа (Армения)
17:00 Ордабасы (Казахстан) – Ботошани (Румыния)
17:30 Борац Баня Лука (Босния) – Сутьеска (Черногория)
17:30 Калью (Эстония) – Мура (Словения)
17:30 Теута (Албания) – Бейтар (Израиль)
18:00 Динамо Минск (Беларусь) – Пяст Гливице (Польша)
18:30 Линкольн Сити (Гибралтар) – Унион Титус (Люксембург)
19:00 Алашкерт (Армения) – Ренова (Македония)
19:00 Аполлон (Кипр) – Сабуртало Тбилиси (Грузия)
19:00 Буде/Глимт (Норвегия) – Кауно Жалгирис (Литва)
19:00 Нефтчи (Азербайджан) – Шкупи (Македония)
19:00 Сумгаит (Азербайджан) – Шкендия 79 (Македония)
19:30 МОЛ Фехервар (Венгрия) – Богемианс (Ирландия)
19:30 Олимпия Любляна (Словения) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
20:00 Вадуц (Лихтенштейн) – Хибернианс (Мальта)
20:00 Жальгирис (Литва) – Пайде (Эстония)
20:00 Кешля (Азербайджан) – Лячи (Албания)
20:00 Клуби Футболистик Гжилани (Косово) – АПОЭЛ (Кипр)
20:00 Локомотив Тбилиси (Грузия) – КСУ Крайова (Румыния)
20:00 Маккаби Хайфа (Израиль) – Железничар (Босния)
20:00 Мальме (Швеция) – Краковия (Польша)
20:00 Орхус (Дан) – Хонка (Финляндия)
20:00 Русенборг (Норвегия) – Брейдаблик (Исландия)
20:00 Хаммарбю (Швеция) – Пушкаш Академи (Венгрия)
20:00 ЦСКА София (Болгария) – Сиренс (Мальта)
20:15 Хабнарфьордюр (Исландия) – Дунайська Стреда (Словакия)
20:30 Нью-Сейнтс (Уэльс) – Жилина (Словакия)
20:30 Шахтер Солигорск (Беларусь) – Сфынтул (Молдова)
20:45 Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Батуми (Грузия)
21:00 Б36 Торсхавн (Фареры) – Левадия (Эстония)
21:00 Валлетта (Мальта) – Бала Таун (Уэльс)
21:00 Зриньски Мостар (Босния) – Дифферданж (Люксембург)
21:00 Искра (Черногория) – Локомотив Пловдив (Болгария)
21:00 Кукеси (Албания) – Славия София (Болгария)
21:00 Петрокуб (Молдова) – Бака Топола (Сербия)
21:15 Серветт (Швейцария) – Ружомберок (Словакия)
21:30 Стяуа (Румыния) – Ширак (Армения)
21:45 Абердин (Шотландия) – Рунавик (Фареры)
21:45 Марибор (Словения) – Колрейн (С. Ирландия)
21:45 Мотеруэлл (Шотландия) – Гленторан (С. Ирландия)
22:00 Гонвед (Венгрия) – Интер Турку (Финляндия)
22:00 Лех (Польша) – Валмиера (Латвия)
22:00 Партизан (Сербия) – РФШ (Латвия)
22:00 Шемрок Роверс (Ирландия) – Ильвес (Финляндия)
Смотрите, как "Севилья" одолела "Интер" в финале Лиги Европы:
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