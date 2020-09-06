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Расписание матчей и трансляций, результаты Лиги наций в воскресенье

6 сентября, 12:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На четвертый игровой день нового сезона турнира намечены 10 встреч

Сегодня Лига наций продолжает властвовать в европейском футболе. В четырех дивизионах проходят еще 10 поединков – теперь уже второго тура. Пока же напомним результаты матчей субботы в Лиге наций, которые закрыли программу стартового тура.

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Играют в воскресенье и подопечные Андрея Шевченко. На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию Испания – Украина. Встреча в Мадриде начинается в 21:45. На это же время запланирован стартовый свисток и в Базеле, где сражаются соперники "сине-желтых" по группе – сборные Швейцарии и Германии. Вашему вниманию – расписание матчей и трансляций, а также ставки букмекерских контор.

Лига наций. 2-й тур. Воскресенье, 6 сентября

Группа B4
16:00 Уэльс – Болгария, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.65 – 3.70 – 6.40

Группа D1
16:00 Андорра – Фареры, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.90 – 2.90 – 2.20

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Группа В3
19:00 Венгрия – Россия
Букмекеры: 3.80 – 3.30 – 2.15

Группа B4
19:00 Ирландия – Финляндия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.85 – 3.35 – 5.20

Группа С3
19:00 Словения – Молдова, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.35 – 4.80 – 11.00

Группа А4
21:45 Испания – Украина, ТВ: "Украина", "Футбол 1"
Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 8.30

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

Группа А4
21:45 Швейцария – Германия, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.10 – 3.75 – 1.90

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Группа В3
21:45 Сербия – Турция, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 4.10

Группа С3
21:45 Косово – Греция
Букмекеры: 3.35 – 3.05 – 2.35

Группа D1
21:45 Мальта – Латвия
Букмекеры: 3.50 – 2.95 – 2.35

Узнайте о том, что Роналду попросили надеть маску на матче Лиги наций, и он не справился с бананом.

Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV

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Смотрите, как сборная Англии вырвала победу в Исландии благодаря пенальти:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол расписание результаты трансляция Лига наций
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