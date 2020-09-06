Расписание матчей и трансляций, результаты Лиги наций в воскресенье

На четвертый игровой день нового сезона турнира намечены 10 встреч

Сегодня Лига наций продолжает властвовать в европейском футболе. В четырех дивизионах проходят еще 10 поединков – теперь уже второго тура. Пока же напомним результаты матчей субботы в Лиге наций, которые закрыли программу стартового тура.

Реклама

Играют в воскресенье и подопечные Андрея Шевченко. На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию Испания – Украина. Встреча в Мадриде начинается в 21:45. На это же время запланирован стартовый свисток и в Базеле, где сражаются соперники "сине-желтых" по группе – сборные Швейцарии и Германии. Вашему вниманию – расписание матчей и трансляций, а также ставки букмекерских контор.

Лига наций. 2-й тур. Воскресенье, 6 сентября

Группа B4

16:00 Уэльс – Болгария, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.65 – 3.70 – 6.40

Группа D1

16:00 Андорра – Фареры, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.90 – 2.90 – 2.20

Реклама

Группа В3

19:00 Венгрия – Россия

Букмекеры: 3.80 – 3.30 – 2.15

Группа B4

19:00 Ирландия – Финляндия, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.85 – 3.35 – 5.20

Группа С3

19:00 Словения – Молдова, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.35 – 4.80 – 11.00

Группа А4

21:45 Испания – Украина, ТВ: "Украина", "Футбол 1"

Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 8.30

Группа А4

21:45 Швейцария – Германия, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4.10 – 3.75 – 1.90

Реклама

Группа В3

21:45 Сербия – Турция, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 4.10

Группа С3

21:45 Косово – Греция

Букмекеры: 3.35 – 3.05 – 2.35

Группа D1

21:45 Мальта – Латвия

Букмекеры: 3.50 – 2.95 – 2.35

Узнайте о том, что Роналду попросили надеть маску на матче Лиги наций, и он не справился с бананом.

Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV

Реклама

Смотрите, как сборная Англии вырвала победу в Исландии благодаря пенальти:

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама