Расписание матчей и трансляций третьего игрового дня Лиги наций: Португалия – Хорватия и другие

В субботу, 5 сентября, пройдет еще девять матчей Лиги наций сезона 2020/2021, в том числе четыре – в элитном дивизионе. Самым ожидаемым, пожалуй, будет противостояние победителя предыдущего розыграша турнира, Португалии, и Хорватии. Кстати, узнавайте все результаты второго игрового дня Лиги наций. Сегодняшними поединками завершится первый тур.

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Лига наций. 1-й тур. Суббота, 5 сентября

Группа С2

16:00 Северная Македония – Армения, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 5.80

Группа D2

16:00 Гибралтар – Сан-Марино, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.50 – 3.90 – 8.70

Группа А2

19:00 Исландия – Англия, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 11.50 – 5.05 – 1.35

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Группа С1

19:00 Азербайджан – Люксембург

Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 3.45

19:00 Кипр – Черногория, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.20 – 3.00 – 2.45

Группа С2

19:00 Эстония – Грузия, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.00 – 3.35 – 1.80

Группа А3

21:45 Португалия – Хорватия, ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.00 – 3.40 – 4.20

21:45 Швеция – Франция, ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.80 – 3.45 – 1.85

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Группа А2

21:45 Дания – Бельгия, ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.60 – 3.55 – 2.10

Читайте о том, что Северная Ирландия в меньшинстве вырвала ничью в Румынии.

Смотрите, как Нидерланды скромно обыграли Польшу в пятницу:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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