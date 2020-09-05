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Расписание матчей и трансляций третьего игрового дня Лиги наций: Португалия – Хорватия и другие

5 сентября, 12:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В субботу девятью встречами закрывается программа стартового тура нового сезона

В субботу, 5 сентября, пройдет еще девять матчей Лиги наций сезона 2020/2021, в том числе четыре – в элитном дивизионе. Самым ожидаемым, пожалуй, будет противостояние победителя предыдущего розыграша турнира, Португалии, и Хорватии. Кстати, узнавайте все результаты второго игрового дня Лиги наций. Сегодняшними поединками завершится первый тур.

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Лига наций. 1-й тур. Суббота, 5 сентября

Группа С2
16:00 Северная Македония – Армения, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 5.80

Группа D2
16:00 Гибралтар – Сан-Марино, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.50 – 3.90 – 8.70

Группа А2
19:00 Исландия – Англия, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 11.50 – 5.05 – 1.35

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Группа С1
19:00 Азербайджан – Люксембург
Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 3.45

19:00 Кипр – Черногория, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.20 – 3.00 – 2.45

Группа С2
19:00 Эстония – Грузия, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.00 – 3.35 – 1.80

В тренде
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Группа А3
21:45 Португалия – Хорватия, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.00 – 3.40 – 4.20

21:45 Швеция – Франция, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.80 – 3.45 – 1.85

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Группа А2
21:45 Дания – Бельгия, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.60 – 3.55 – 2.10

Читайте о том, что Северная Ирландия в меньшинстве вырвала ничью в Румынии.

Смотрите, как Нидерланды скромно обыграли Польшу в пятницу:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол расписание результаты трансляция Лига наций
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