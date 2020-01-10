Расписание, прогноз и результаты 20-го тура чемпионата Франции

Чемпионат Франции отгулял новогодние каникулы. В этот уикенд в Лиге 1 проходят матчи 20 тура – первого в 2020 году. Главное внимание приковано к воскресному поединку грандов "ПСЖ" – "Монако". Ниже – расписание всех матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица французского первенства.
Напомним, перед этим туром хозяин "Монако" уволил Жардима и назначил тренером Морено.
Также мы писали, что форвард "ПСЖ" Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира.
Пятница, 10 января
21:45 "Ренн" – "Марсель" ТВ"Футбол 1"
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85
Суббота, 11 января
18:30 "Бордо" – "Лион" ТВ"Футбол 1"
Букмекеры: 3.35 – 3.30 – 2.31
21:00 "Анже" – "Ницца" ТВ"Футбол 2"
Букмекеры: 2.02 – 3.45 – 3.95
21:00 "Тулуза" – Брест"
Букмекеры: 2.28 – 3.40 – 3.30
21:00 "Амьен" – "Монпелье"
Букмекеры: 3.55 – 3.20 – 2.26
21:00 "Ним" – "Реймс"
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.40
21:00 "Мец" – "Страсбур"
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.70
Воскресенье, 12 января
16:00 "Сент-Этьен" – "Нант"
Букмекеры: 2.55 – 3.05 – 3.10
18:00 "Дижон" – "Лилль" ТВ"Футбол 1"
Букмекеры: 4.10 – 3.40 – 2.02
22:00 "ПСЖ" – "Монако" ТВ"Футбол 2"
Букмекеры: 1.23 – 7.40 – 11.0
Трансляции матчей чемпионата Франции – на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|18
|15
|0
|3
|43-10
|45
|2
|МАРСЕЛЬ
|19
|11
|5
|3
|29-21
|38
|3
|РЕНН
|18
|10
|3
|5
|24-17
|33
|4
|ЛИЛЛЬ
|19
|9
|4
|6
|24-21
|31
|5
|НАНТ
|19
|9
|2
|8
|17-18
|29
|6
|МОНАКО
|18
|8
|4
|6
|31-26
|28
|7
|РЕЙМС
|18
|7
|7
|4
|16-10
|28
|8
|АНЖЕ
|19
|8
|4
|7
|22-24
|28
|9
|МОНПЕЛЬЕ
|19
|7
|6
|6
|26-19
|27
|10
|НИЦЦА
|19
|8
|3
|8
|28-27
|27
|11
|СТРАСБУР
|19
|8
|3
|8
|23-24
|27
|12
|ЛИОН
|19
|7
|5
|7
|29-18
|26
|13
|БОРДО
|19
|7
|5
|7
|28-22
|26
|14
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|19
|7
|4
|8
|22-29
|25
|15
|БРЕСТ
|19
|5
|7
|7
|21-24
|22
|16
|ДИЖОН
|19
|4
|6
|9
|14-22
|18
|17
|МЕЦ
|19
|3
|8
|8
|17-28
|17
|18
|АМЬЕН
|18
|4
|5
|9
|21-36
|17
|19
|НИМ
|18
|2
|6
|10
|13-32
|12
|20
|ТУЛУЗА
|19
|3
|3
|13
|19-39
|12
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