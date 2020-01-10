Расписание, прогноз и результаты 20-го тура чемпионата Франции

Все о первом в 2020 году туре французского футбольного первенства - "ПСЖ" - "Монако" и другие поединки

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ" / Фото: Reuters

Чемпионат Франции отгулял новогодние каникулы. В этот уикенд в Лиге 1 проходят матчи 20 тура – первого в 2020 году. Главное внимание приковано к воскресному поединку грандов "ПСЖ" – "Монако". Ниже – расписание всех матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица французского первенства.

Напомним, перед этим туром хозяин "Монако" уволил Жардима и назначил тренером Морено.

Также мы писали, что форвард "ПСЖ" Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира.

Пятница, 10 января

21:45 "Ренн" – "Марсель" ТВ"Футбол 1"

Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85

Суббота, 11 января

18:30 "Бордо" – "Лион" ТВ"Футбол 1"

Букмекеры: 3.35 – 3.30 – 2.31

Реклама

21:00 "Анже" – "Ницца" ТВ"Футбол 2"

Букмекеры: 2.02 – 3.45 – 3.95

21:00 "Тулуза" – Брест"

Букмекеры: 2.28 – 3.40 – 3.30

21:00 "Амьен" – "Монпелье"

Букмекеры: 3.55 – 3.20 – 2.26

21:00 "Ним" – "Реймс"

Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.40

21:00 "Мец" – "Страсбур"

Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.70

Воскресенье, 12 января

16:00 "Сент-Этьен" – "Нант"

Букмекеры: 2.55 – 3.05 – 3.10

Реклама

18:00 "Дижон" – "Лилль" ТВ"Футбол 1"

Букмекеры: 4.10 – 3.40 – 2.02

22:00 "ПСЖ" – "Монако" ТВ"Футбол 2"

Букмекеры: 1.23 – 7.40 – 11.0

Трансляции матчей чемпионата Франции – на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 18 15 0 3 43-10 45 2 МАРСЕЛЬ 19 11 5 3 29-21 38 3 РЕНН 18 10 3 5 24-17 33 4 ЛИЛЛЬ 19 9 4 6 24-21 31 5 НАНТ 19 9 2 8 17-18 29 6 МОНАКО 18 8 4 6 31-26 28 7 РЕЙМС 18 7 7 4 16-10 28 8 АНЖЕ 19 8 4 7 22-24 28 9 МОНПЕЛЬЕ 19 7 6 6 26-19 27 10 НИЦЦА 19 8 3 8 28-27 27 11 СТРАСБУР 19 8 3 8 23-24 27 12 ЛИОН 19 7 5 7 29-18 26 13 БОРДО 19 7 5 7 28-22 26 14 СЕНТ-ЭТЬЕН 19 7 4 8 22-29 25 15 БРЕСТ 19 5 7 7 21-24 22 16 ДИЖОН 19 4 6 9 14-22 18 17 МЕЦ 19 3 8 8 17-28 17 18 АМЬЕН 18 4 5 9 21-36 17 19 НИМ 18 2 6 10 13-32 12 20 ТУЛУЗА 19 3 3 13 19-39 12

Смотрите, как "ПСЖ" разгромил "Сент-Этьен" в Кубке лиги (6:1)

Смотрите, как "Монако" проиграл в Кубке Лиги "Лиллю" (0:3)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама