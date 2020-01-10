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Расписание, прогноз и результаты 20-го тура чемпионата Франции

10 января, 07:15

Все о первом в 2020 году туре французского футбольного первенства - "ПСЖ" - "Монако" и другие поединки

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ"

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ" / Фото: Reuters

Чемпионат Франции отгулял новогодние каникулы. В этот уикенд в Лиге 1 проходят матчи 20 тура – первого в 2020 году. Главное внимание приковано к воскресному поединку грандов "ПСЖ" – "Монако". Ниже – расписание всех матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты игр и актуальная турнирная таблица французского первенства.

Напомним, перед этим туром хозяин "Монако" уволил Жардима и назначил тренером Морено.

Также мы писали, что форвард "ПСЖ" Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира.

Пятница, 10 января

21:45 "Ренн" – "Марсель" ТВ"Футбол 1"
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85

Суббота, 11 января

18:30 "Бордо" – "Лион" ТВ"Футбол 1"
Букмекеры: 3.35 – 3.30 – 2.31

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21:00 "Анже" – "Ницца" ТВ"Футбол 2"
Букмекеры: 2.02 – 3.45 – 3.95

21:00 "Тулуза" – Брест"
Букмекеры: 2.28 – 3.40 – 3.30

21:00 "Амьен" – "Монпелье"
Букмекеры: 3.55 – 3.20 – 2.26

21:00 "Ним" – "Реймс"
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.40

21:00 "Мец" – "Страсбур"
Букмекеры: 3.00 – 3.00 – 2.70

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Воскресенье, 12 января

16:00 "Сент-Этьен" – "Нант"
Букмекеры: 2.55 – 3.05 – 3.10

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18:00 "Дижон" – "Лилль" ТВ"Футбол 1"
Букмекеры: 4.10 – 3.40 – 2.02

22:00 "ПСЖ" – "Монако" ТВ"Футбол 2"
Букмекеры: 1.23 – 7.40 – 11.0

Трансляции матчей чемпионата Франции – на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Франции

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ18150343-1045
2МАРСЕЛЬ19115329-2138
3РЕНН18103524-1733
4ЛИЛЛЬ1994624-2131
5НАНТ1992817-1829
6МОНАКО1884631-2628
7РЕЙМС1877416-1028
8АНЖЕ1984722-2428
9МОНПЕЛЬЕ1976626-1927
10НИЦЦА1983828-2727
11СТРАСБУР1983823-2427
12ЛИОН1975729-1826
13БОРДО1975728-2226
14СЕНТ-ЭТЬЕН1974822-2925
15БРЕСТ1957721-2422
16ДИЖОН1946914-2218
17МЕЦ1938817-2817
18АМЬЕН1845921-3617
19НИМ18261013-3212
20ТУЛУЗА19331319-3912

Смотрите, как "ПСЖ" разгромил "Сент-Этьен" в Кубке лиги (6:1)

Смотрите, как "Монако" проиграл в Кубке Лиги "Лиллю" (0:3)

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Источник: Сегодня|Спорт

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