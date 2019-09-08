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Расписание, результаты и трансляции матчей отбора на Евро-2020 8 августа

8 сентября, 17:08

Сегодня за путевки на Евро-2020 будут бороться представители групп D, F и J

/ Фото: AFP

В воскресенье, 8 августа, состоятся еще восемь матчей отборочного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Сегодня на зеленые поля выйдут представители групп D, F и J. Наиболее интересным обещает стать скандинавское дерби между Швецией и Норвегией. Обе команды ведут борьбу за вторую строчку в группе с явным фаворитом Испанией, поэтому им нельзя терять очки в очных поединках.

Не менее интересным обещает быть битва лидеров группы Италии и Финляндии. Итальянцы выиграли предыдущие пять матчей, но сегодня им будет противостоять главный конкурент за лидерство в группе.

Группа D

  • 19:00 Грузия – Дания – Футбол-1, Oll.tv
  • 19:00 Швейцария – Гибралтар – Футбол-2, Oll.tv
N

Команды

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ИВНПМО
1  ИРЛАНДИЯ53206-211
2  ДАНИЯ422015-58
3  ШВЕЙЦАРИЯ31206-45
4  ГРУЗИЯ41034-83
5  ГИБРАЛТАР40040-120

Группа F

  • 19:00 Румыния – Мальта - Oll.tv
  • 21:45 Испания – Фарерские острова - Oll.tv
  • 21:45 Швеция – Норвегия – Футбол-2, Oll.tv
N

 Команды

ИВНПМО
1  ИСПАНИЯ550013-315
2  ШВЕЦИЯ531112-710
3  НОРВЕГИЯ522110-78
4  РУМЫНИЯ521212-77
5  МАЛЬТА51042-123
6  ФАРЕРЫ50053-160

Группа J

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  • 16:00 Армения – Босния и Герцеговина – Футбол-1, Oll.tv
  • 21:45 Греция – Лихтенштейн - Oll.tv
  • 21:45 Финляндия – Италия – Футбол-1, Oll.tv
N

 Команды

ИВНПМО
1  ИТАЛИЯ550016-215
2  ФИНЛЯНДИЯ54017-212
3  БОСНИЯ521210-77
4  АРМЕНИЯ52038-96
5  ГРЕЦИЯ51136-94
6  ЛИХТЕНШТЕЙН50050-180

Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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Источник: Сегодня|Спорт

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