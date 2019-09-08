Расписание, результаты и трансляции матчей отбора на Евро-2020 8 августа

Сегодня за путевки на Евро-2020 будут бороться представители групп D, F и J

/ Фото: AFP

В воскресенье, 8 августа, состоятся еще восемь матчей отборочного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Сегодня на зеленые поля выйдут представители групп D, F и J. Наиболее интересным обещает стать скандинавское дерби между Швецией и Норвегией. Обе команды ведут борьбу за вторую строчку в группе с явным фаворитом Испанией, поэтому им нельзя терять очки в очных поединках.

Не менее интересным обещает быть битва лидеров группы Италии и Финляндии. Итальянцы выиграли предыдущие пять матчей, но сегодня им будет противостоять главный конкурент за лидерство в группе.

Группа D

19:00 Грузия – Дания – Футбол-1, Oll.tv

19:00 Швейцария – Гибралтар – Футбол-2, Oll.tv

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 5 3 2 0 6-2 11 2 ДАНИЯ 4 2 2 0 15-5 8 3 ШВЕЙЦАРИЯ 3 1 2 0 6-4 5 4 ГРУЗИЯ 4 1 0 3 4-8 3 5 ГИБРАЛТАР 4 0 0 4 0-12 0

Группа F

19:00 Румыния – Мальта - Oll.tv

21:45 Испания – Фарерские острова - Oll.tv

21:45 Швеция – Норвегия – Футбол-2, Oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 5 5 0 0 13-3 15 2 ШВЕЦИЯ 5 3 1 1 12-7 10 3 НОРВЕГИЯ 5 2 2 1 10-7 8 4 РУМЫНИЯ 5 2 1 2 12-7 7 5 МАЛЬТА 5 1 0 4 2-12 3 6 ФАРЕРЫ 5 0 0 5 3-16 0

Группа J

16:00 Армения – Босния и Герцеговина – Футбол-1, Oll.tv

21:45 Греция – Лихтенштейн - Oll.tv

21:45 Финляндия – Италия – Футбол-1, Oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 5 5 0 0 16-2 15 2 ФИНЛЯНДИЯ 5 4 0 1 7-2 12 3 БОСНИЯ 5 2 1 2 10-7 7 4 АРМЕНИЯ 5 2 0 3 8-9 6 5 ГРЕЦИЯ 5 1 1 3 6-9 4 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 5 0 0 5 0-18 0

Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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