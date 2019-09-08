Расписание, результаты и трансляции матчей отбора на Евро-2020 8 августа

В воскресенье, 8 августа, состоятся еще восемь матчей отборочного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Сегодня на зеленые поля выйдут представители групп D, F и J. Наиболее интересным обещает стать скандинавское дерби между Швецией и Норвегией. Обе команды ведут борьбу за вторую строчку в группе с явным фаворитом Испанией, поэтому им нельзя терять очки в очных поединках.
Не менее интересным обещает быть битва лидеров группы Италии и Финляндии. Итальянцы выиграли предыдущие пять матчей, но сегодня им будет противостоять главный конкурент за лидерство в группе.
Группа D
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|2
|ДАНИЯ
|4
|2
|2
|0
|15-5
|8
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|4
|ГРУЗИЯ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|5
|ГИБРАЛТАР
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
Группа F
- 19:00 Румыния – Мальта - Oll.tv
- 21:45 Испания – Фарерские острова - Oll.tv
- 21:45 Швеция – Норвегия – Футбол-2, Oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|5
|5
|0
|0
|13-3
|15
|2
|ШВЕЦИЯ
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|3
|НОРВЕГИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|4
|РУМЫНИЯ
|5
|2
|1
|2
|12-7
|7
|5
|МАЛЬТА
|5
|1
|0
|4
|2-12
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|5
|0
|0
|5
|3-16
|0
Группа J
- 16:00 Армения – Босния и Герцеговина – Футбол-1, Oll.tv
- 21:45 Греция – Лихтенштейн - Oll.tv
- 21:45 Финляндия – Италия – Футбол-1, Oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|5
|5
|0
|0
|16-2
|15
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|7-2
|12
|3
|БОСНИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|4
|АРМЕНИЯ
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|5
|ГРЕЦИЯ
|5
|1
|1
|3
|6-9
|4
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|5
|0
|0
|5
|0-18
|0
Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.
Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.
Смотрите обзор матча Литва – Украина:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк