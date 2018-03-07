Расписание сборной Украины на март: сборы в Харькове, спарринг в Испании и Бельгии

Национальная сборная Украины по футболу начнет свой первый в 2018 году сбор в Харькове 19 марта игроки. 20 марта в 18:00 на стадионе "Металлист" начнется открытая тренировка сборной, которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко (начало – в 17:30).

После обеда 21 марта сборная возьмет курс из Харькова на испанскую Малагу. Оттуда украинцы преодолеют 60 км да Марбельи.

На следующий день на муниципальном стадионе Марбельи состоятся пресс-конференция Андрея Шевченко (начало – в 18:30 по киевскому времени) и предматчевая тренировка сине-желтых (19:00). 23 марта на этой же арене, вмещающей 7300 зрителей, состоится товарищеский матч Украина – Саудовская Аравия (начало – в 20:30).

После поединка сборная останется в Марбелье еще на полтора дня, тренируясь на полях местного футбольного центра. 25 марта после утренней тренировки и обеда сине-желтые в 16:00 вылетят чартерным рейсом в Льеж.

26 марта футболисты сборной проведут предматчевую тренировку на "Стад Морис Дюфран" (начало – в 19:00). За полчаса до этого главный тренер даст пресс-конференцию.

На следующий день на клубной арене льежского "Стандард" состоится товарищеский матч Украина – Япония (начало – в 15:20 по киевскому времени), после которого сине-желтые вылетят в Киев.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира: спарринг состоится 10 октября в Италии.

Ранее мы сообщали, что Шевченко впервые вызвал в сборную Украины нападающего "Гента" Романа Яремчука. Всего на мартовские спарринги вызваны шесть легионеров.