Расписание сборной Украины на март: сборы в Харькове, спарринг в Испании и Бельгии

Сегодня, 18:05

Сборная Украины сыграет с Саудовской Аравией 23 марта

В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. Фото AFP
В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. Фото AFP

Национальная сборная Украины по футболу начнет свой первый в 2018 году сбор в Харькове 19 марта игроки. 20 марта в 18:00 на стадионе "Металлист" начнется открытая тренировка сборной, которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко (начало – в 17:30).

После обеда 21 марта сборная возьмет курс из Харькова на испанскую Малагу. Оттуда украинцы преодолеют 60 км да Марбельи.

На следующий день на муниципальном стадионе Марбельи состоятся пресс-конференция Андрея Шевченко (начало – в 18:30 по киевскому времени) и предматчевая тренировка сине-желтых (19:00). 23 марта на этой же арене, вмещающей 7300 зрителей, состоится товарищеский матч Украина – Саудовская Аравия (начало – в 20:30).

После поединка сборная останется в Марбелье еще на полтора дня, тренируясь на полях местного футбольного центра. 25 марта после утренней тренировки и обеда сине-желтые в 16:00 вылетят чартерным рейсом в Льеж.

26 марта футболисты сборной проведут предматчевую тренировку на "Стад Морис Дюфран" (начало – в 19:00). За полчаса до этого главный тренер даст пресс-конференцию.

На следующий день на клубной арене льежского "Стандард" состоится товарищеский матч Украина – Япония (начало – в 15:20 по киевскому времени), после которого сине-желтые вылетят в Киев.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира: спарринг состоится 10 октября в Италии.

Ранее мы сообщали, что Шевченко впервые вызвал в сборную Украины нападающего "Гента" Романа Яремчука. Всего на мартовские спарринги вызваны шесть легионеров.
Сборная Украины, сборная Японии, сборная Саудовской Аравии

Вы сейчас просматриваете новость "Расписание сборной Украины на март: сборы в Харькове, спарринг в Испании и Бельгии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, ФФУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото ФФУ

Сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира

5 Марта, 18:03

Товарищеский поединок состоится 10 октября в Италии

Футбол

Роман Яремчук. Фото ФК "Гент"

Шевченко впервые вызвал в сборную Украины нападающего "Гента"

5 Марта, 13:49

На мартовские спарринги вызваны шесть легионеров
Загрузка...

Футбол

Фото ФФУ

Украина договорилась о спарринге с еще одним участником ЧМ-2018

9 Февраля, 12:14

Наша команда будет готовиться к старту в Лиге Наций за рубежом

Футбол

Фото dynamo.kiev.ua

Сборная Украины сыграет матч Лиги Наций против Словакии при пустых трибунах

3 Февраля, 12:06

Украинская команда расплачивается за поведение болельщиков еще в 2015 году
Загрузка...