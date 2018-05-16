Расписание "Турнира чемпионов" на Крещатике и составы команд

Евгений Левченко, Сергей Ребров и Кларенс Зеедорф сыграют на турнире за команду Андрея Шевченко

За день до киевского финала Лиги чемпионов, в котором 26 мая встретятся "Реал" и "Ливерпуль", в столице Украины пройдет "Фестиваль чемпионов". 25 мая на Крещатике пройдет турнир с участием мини-команд "Ливерпуля", "Реала", "Лиги чемпионов" и "друзей Андрея Шевченко", причем последних будут тренировать братья Кличко.

Стали известны составы команд. За команду "друзей Шевченко" сыграет сам тренер сборной Украины, а также Сергей Ребров, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, а также два фристайлера – победителя конкурса от УЕФА.

Турнир будет состоять из двух полуфинальных поединков, матча за третье место и финала, каждый из которых будет включать два тайма по 15 минут. Команда будут играть 5 на 5. В перерывах между играми посетители "Фестиваля чемпионов" смогут взять автографы.

Расписание "Турнира чемпионов":

16.00 – 16.30 – первый полуфинал

16.45 – 17.15 – второй полуфинал

17.30 – 18.00 – матч за третье место

18.15 – 18.45 – финал.

Телеканал "Футбол 1" будет транслировать весь турнир в прямом эфире.

Составы команд турнира чемпионов

"Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

"Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш.

"Друзья Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

"Легенды Лиги чемпионов": Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas

Тренер: Гуллит.

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