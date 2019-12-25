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"Райо Вальекано" накажут за оскорбления украинского футболиста Романа Зозули

25 декабря, 08:31

Посол Украины в Испании пообщался с руководителями Ла Лиги

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

Мадридский футбольный клуб "Райо Вальекано", чьи фанаты оскорбляли украинского нападающего "Альбасете" Руслана Зозулю, будет наказан. Об этом сообщил посол Украины в Испании Анатолий Щерба. Причем санкции к "Райо Вальекано" применят даже в том случае, если украинец не будет подавать иск в суд. Читайте о том, почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

На днях Щерба встречался с руководителями Ла Лиги в ее штаб-квартире в Мадриде. Испанцы выразили полную поддержку Зозуле и заверили, что к "Райо Вальекано" применят дисциплинарные и финансовые санкции. В частности, если будут доигрывать второй тайм матча с "Альбасете", который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах. Посол Украины также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании для обсуждения скандальной ситуации.

Узнайте мнение Зозули о конфликте с фанами "Райо Вальекано".

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Сам футболист на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что беспочвенные обвинения против него выдвигаются теми, кто принимал участие в войне на Донбассе против Украины.

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футбол Альбасете Роман Зозуля Райо Вальекано посол Украины

Источник: Укринформ

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