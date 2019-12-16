Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за скандирований болельщиков хозяев поля в адрес украинского футболиста Романа Зозули оскорбительных выкриков: "Roman Zozulia puto nazi" (Роман Зозуля – гр*****й нацист). Для Испании это беспрецедентный случай, ведь впервые в истории футбольный поединок был остановлен из-за оскорблений игрока.

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"В первый раз игра приостанавливается в Испании из-за сказанной правды. Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Зозуля, ты нацист", – так прокомментировали в Twitter свою акцию фанаты.

Однако конфликт между Зозулей и болельщиками "Райо Вальекано" начался не сегодня, он тянется еще с 2017 года, когда украинский футболист должен был перейти в это клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, обвинившие игрока в ультраправых и нацистских взглядах.

"Мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистскими взглядами", – выступили с заявление фанаты "великанов".

Роман Зозуля ответил болельщикам "Райо Вальекано" на обвинения в нацизме

В результате скандала Зозуля вынужден был вернуться в "Бетис", но из-за правил ФИФА не смог играть за эту команду и фактически на полгода остался без футбола. По завершении сезона он разорвал контракт с севильцами и перешел в "Альбасете", где выступает по сегодняшний день.

ПОЧЕМУ ЗОЗУЛЮ СЧИТАЮТ НАЦИСТОМ

Еще во время выступления за "Днепр" Роман Зозуля выделялся своей проукраинской позицией и помощью армии. Футболист не один раз бывал в зоне АТО и помогал военным, а затем и вовсе вместе с волонтерами основал благотворительный фонд "Народная армия".

"Инициатива была общая. Если не мы, то кто. Мы объединились – это волонтеры из госпиталя и других структур, фанаты "Днепра". Хочу сказать им отдельное спасибо, потому что они практически каждую неделю ездят в "горячие" точки и помогают, привозят все необходимое для бойцов. Мы же больше помогаем в Днепропетровске: госпиталям и больницам, где находятся раненые", – рассказывал тогда футболист.

Чтобы собрать деньги на нужды военным, Зозуля даже продал на аукционе свою медаль финалиста Лиги Европы. Естественно, находясь "на передке" Роман фотографировался и с украинскими военными, и с оружием.

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Много споров вызвало фото Зозули, на котором он демонстрировал свое внешнее сходство с лидером ОУН Степаном Бандерой. К слову, судя по фото, шарф с изображением политика висел в шкафчике футболиста в раздевалке во время выступления за "Днепр".

А затем в сети появилась еще одна скандальная фотография. Роман Зозуля позирует на фоне табло с цифрами "14:88" и с поднятым пальцем вверх. Снимок сразу же подхватили в Испании и связали его с нацистскими взглядами. Дело в том, что число считается кодовым лозунгом (подчас также употребляющийся в качестве приветствия или подписи) у белых националистов. А "88" является закодированным приветствием "Heil Hitler!" ("Хайль Гитлер!").

ЧТО ПИШУТ О ЗОЗУЛЕ В ИСПАНИИ

В Испании же считают, что "Народная армия" – это ультраправая военизированная группировка, участвующая в боевых действиях на Донбассе. На помогает вербовать в ряды украинской армии различных радикалов. По крайней мере, так написало известное издание Elmundo.es в материале с заголовком "Роман Зозуля – неонацист или покровитель Народной армии?"

По версии же издания Marca.com, Зозуля вместе с радикалами создал "Народную Армию", одна из их целей которой заключалась в наборе добровольцев для батальона "Азов". А после подписания контракта с "Бетисом" Зозуля прибыл в Испанию в футболке с украинским гербом на груди. "Похожим, но не таким, как использует "Правый сектор", – говорится в статье.

А вот в Elpais.com в ситуации разобрались более подробно. В статье издания написали, что Зозуля пострадал от болельщиков "Райо", обвинивших его в нацистской идеологии, несмотря на отсутствие доказательств. По мнению издания, это стало результатом дезинформационной кампании российских государственных СМИ, которые в своей пропаганде пытались связать чтобы связать украинский национализм с неонацистской идеологией.

Как мы писали ранее, после скандала с Зозулей стало известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков, что подтверждает догадки Elpais.com о влиянии российской пропаганды.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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