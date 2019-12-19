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"Я не являюсь приверженцем какой-либо идеологии": Зозуля откровенно рассказал о скандале с фанатами "Райо"

19 декабря, 20:02

Украинский футболист прокомментировал эпизод, который случился ранее

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

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Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал скандальный эпизод в недавнем матче против "Райо Вальекано", когда фанаты оскорбляли игрока и называли его нацистом.

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"Хочу еще раз сказать: все, что обо мне говорят, это неправда. Я футболист и патриот Украины. Конечно, я поддерживаю свою страну, но я аполитичен и не являюсь приверженцем какой-либо идеологии", – отметил Зозуля.

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"В моей стране началась война, но в тот момент у нас не было армии. Все хотели помочь своим солдатам. Мы не покупали оружие. Но приобретали медикаменты для спасения жизней, а также одежду. Я считаю, что помогать своей армии и быть патриотом – это не преступление. Если я посещаю больницу и вижу страдания людей, то им нужно помочь. Война – это ужасающее явление, и я, считая себя патриотом, помогал солдатам. Но наш фонд помогает не только им. Например, помогаем тем, кто болен раком", – добавил игрок.

Зозуля с сарказмом высказался об оскорблениях от ультрас "Райо Вальекано": "Я принимаю душ. В этом районе для толпы это плохо".

Также мы рассказывали, что президент Украины поддержал Романа Зозулю, из-за которого был сорван матч в Испании. Владимир Зеленский вступился за футболиста, которого назвали "нацистом".

Смотрите также, как Роман Зозуля забивал за сборную Украины

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чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля

Источник: Marca

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