Разборки в России: сына тренера "Зенита" не пустили на трибуны в атрибутике клуба

Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга, который завершился вничью 0:0, отметился скандалом. Сыну главного тренера "Зенита" Сергея Семака Илье не разрешили пройти на трибуны "РЖД Арены" в атрибутике петербургского клуба.

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"Сегодня произошел просто отвратительный случай на "РЖД Арене". На матч "Локомотив" – "Зенит" не пускали в атрибутике "Зенита", заставляли сдавать ее в камеру хранения. Ни один из представителей стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее такие действия по отношению к болельщикам "сине-бело-голубых". На сайте ФК "Локомотив" написано, что болельщики могут быть в атрибутике своей команды. Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства "Локомотива", регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует! Неужели вы так боитесь "Зенита" и его болельщиков? Нас не сломить", – написал Семак-младший в своем Instagram

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Сын Сергея Семака Илья / Фото: Instagram

Напомним, именно эти команды, "Локомотив" и "Зенит", боролись за чемпионство России в прошлом сезоне. Первым тогда стал "Зенит", вторым – "Локомотив".

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Добавим, что у тренера "Зенита" Сергея Семака – восемь детей: помимо Ильи, это Майя, Семен, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня. Кроме того, жена Семака хочет усыновить четырех африканцев.

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