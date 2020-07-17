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"Зенит" опубликовал видео с детьми, которым попытался отвлечь внимание от "полового акта" в раздевалке

17 июля, 20:30

Олег Люлька Олег Люлька

Голкипер питерцев Кержаков дал автограф на карточке, которую ему привезла машинка на пульте управления

Пиар-служба чемпиона России по футболу – "Зенита" из Санкт-Петербурга – попыталась отвлечь внимание болельщиков от недавнего скандала, связанного с празднованием игроками команды золотых медалей. Напомним, после чемпионского матча в Краснодаре нападающий "Зенита" Артем Дзюба подкрался к иранскому одноклубнику Сердару Азмуну сзади и сымитировал половой акт. Видео из раздевалки попало в интернет.

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В попытке "переключить" внимание фанатов, пресс-служба "Зенита" опубликовала в клубном Instagram видеоролик с детьми, которые берут автографы у игроков питерской команды с помощью машинки на пульте управления. На нее ребята положили карточку с изображением голкипера Михаила Кержакова. Машинка под управлением мальчиков проехала на тренировочное поле команды, где ее перехватили Кержаков и Алексей Сутормин и расписались на карточке. "Так у меня автограф еще не брали", – сказал Кержаков.

INSTAGRAM

Комментируя появившийся ролик, пользователи соцсетей шутят: "Дети хотели взять еще автограф у Дзюбы, но машинка уехала и не приехала".

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Ранее мы писали, что член тренерского штаба "Зенита" Тимощук отметил чемпионство России песнями на поле, после чего устроил душ из шампанского наставнику питерцев Сергею Семаку.

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Смотрите, как "Зенит" вылетал из Лиги чемпионов

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чемпионат России Зенит Санкт-Петербург автограф

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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