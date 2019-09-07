Разгром от вице-чемпионов мира: обзор матча Словакия – Хорватия в отборе на Евро-2020

Сборная Хорватии на выезде разгромила команду Словакии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 20202 года. Счет в матче был открыт перед самым перерывом, а затем сразу же после начала второго тайма гости удвоили преимущество. Словаки не смогли отойти от такого удара, а хорваты в оставшееся время еще дважды поразили ворота соперника.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ВЕНГРИЯ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|2
|ХОРВАТИЯ
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|3
|УЭЛЬС
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|4
|СЛОВАКИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|4
|0
|0
|4
|4-12
|0
Словакия – Хорватия – 0:4
Голы: Влашич (45), Перишич (46), Петкович (72), Ловрен (89)
Словакия: Дубравка, Ганцко, Вальент, Шкриньяр, Вавро, Руснак (Боженик, 46), Лоботка, Мак (Дюриш, 79), Гамшик, Дуда, Куцка (Гараслин, 63).
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Баришич, Бартолец, Вида, Перишич, Модрич, Влашич (Бадель, 82), Брозович, Петкович (Пашалич, 83), Ребич (Брекало, 70).
Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".
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