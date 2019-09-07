Разгром от вице-чемпионов мира: обзор матча Словакия – Хорватия в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Хорватии на выезде разгромила команду Словакии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 20202 года. Счет в матче был открыт перед самым перерывом, а затем сразу же после начала второго тайма гости удвоили преимущество. Словаки не смогли отойти от такого удара, а хорваты в оставшееся время еще дважды поразили ворота соперника.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ВЕНГРИЯ 4 3 0 1 6-4 9 2 ХОРВАТИЯ 4 3 0 1 9-4 9 3 УЭЛЬС 4 2 0 2 4-4 6 4 СЛОВАКИЯ 4 2 0 2 7-6 6 5 АЗЕРБАЙДЖАН 4 0 0 4 4-12 0

Словакия – Хорватия – 0:4

Голы: Влашич (45), Перишич (46), Петкович (72), Ловрен (89)

Словакия: Дубравка, Ганцко, Вальент, Шкриньяр, Вавро, Руснак (Боженик, 46), Лоботка, Мак (Дюриш, 79), Гамшик, Дуда, Куцка (Гараслин, 63).

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Хорватия: Ливакович, Ловрен, Баришич, Бартолец, Вида, Перишич, Модрич, Влашич (Бадель, 82), Брозович, Петкович (Пашалич, 83), Ребич (Брекало, 70).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

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