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Разгром от вице-чемпионов мира: обзор матча Словакия – Хорватия в отборе на Евро-2020

7 сентября, 08:48

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Хорватии на выезде разгромила команду Словакии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 20202 года. Счет в матче был открыт перед самым перерывом, а затем сразу же после начала второго тайма гости удвоили преимущество. Словаки не смогли отойти от такого удара, а хорваты в оставшееся время еще дважды поразили ворота соперника.

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Команды

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ИВНПМО
1  ВЕНГРИЯ43016-49
2  ХОРВАТИЯ43019-49
3  УЭЛЬС42024-46
4  СЛОВАКИЯ42027-66
5  АЗЕРБАЙДЖАН40044-120

Словакия – Хорватия – 0:4
Голы: Влашич (45), Перишич (46), Петкович (72), Ловрен (89)

Словакия: Дубравка, Ганцко, Вальент, Шкриньяр, Вавро, Руснак (Боженик, 46), Лоботка, Мак (Дюриш, 79), Гамшик, Дуда, Куцка (Гараслин, 63).

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Хорватия: Ливакович, Ловрен, Баришич, Бартолец, Вида, Перишич, Модрич, Влашич (Бадель, 82), Брозович, Петкович (Пашалич, 83), Ребич (Брекало, 70).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением"

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Источник: Сегодня|Спорт

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