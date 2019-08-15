Разгром в Гааге: "Мариуполь" получил четыре сухих мяча от "Алкмара" и вылетел из еврокубков

Второй год кряду азовцев выбили из Лиги Европы на стадии третьего квалифай-раунда. Поражение без шансов - 0:4

"Алкмар" легко прошел мариупольцев / Фото: Getty Images

В Голландии завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным "АЗ Алкмар" и украинским ФК "Мариуполь". Поединок проходил в Гааге, так как пятью днями ранее на стадионе АЗ обрушилась крыша. После ничьей в Одессе (0:0) в поединке недельной давности, интрига в этой паре сохранялась, хотя букмекеры и прочили "Алкмару" легкую победу в ответной встрече. Увы, их предсказания оправдались. Голландцы разгромили украинский клуб – 4:0 – и вышли в заключительный раунд квалификации Лиги Европы.

АЗ АЛКМАР – МАРИУПОЛЬ – 4:0

(Стенгс, 20, Оувеян, 44, Вуйтенс, 62, Яворский, 90 авт)

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Уже в первом тайме "Алкмар" забил в ворота "Мариуполя" два мяча. На 20-й минуте отличился Стенгс, а на 44-й – Оувеян. Причем сделали это голландцы, не прилагая сверхусилий. Надо признать, на искусственной траве стадиона "Карс Джинс" игроки "Алкмара" чувствовали себя, как рыба в воде, на голову превосходя азовцев.

На 62-й минуте Вуйтенс сделал счет 3:0, головой замкнув подачу с углового. А перед финальным счистком центрбек мариупольцев Яворский срезал мяч в свои ворота – 0:4. С таким счетом и завершился поединок. Рустам Худжамов, в отличие матча от поединка недельной давности, в этот раз "Мариуполь" не выручил.

Напомним, в прошлом сезоне "Мариуполь" также вылетел в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч французскому "Бордо"(1:3, 1:2).

Как мы писали ранее, "Заря" вымучила победу над ЦСКА 1:0 и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы. На 90-й минуте Русин классно обвел голкипера болгар и послал мяч в пустые ворота. Правда, в порыве радости Назарий снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и красную - в итоге.

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