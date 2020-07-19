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Разлегся на подушках, позвал в душ и поболел за "Динамо": Милевский показал, что делает на самоизоляции

19 июля, 10:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший форвард сборной Украины легко переносит коронавирус и готовится играть

Чемпионат Беларуси по футболу не останавливали из-за коронавируса, что привело к заражению многих игроков. Из-за вспышки вируса отменили два матча чемпионов из брестского "Динамо", за которое выступают трое украинцев. Все они подхватили инфекцию, а на прошлой неделе Милевский опубликовал фото своей самоизоляции и ответил на вопрос о коронавирусе.

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Теперь Артем пошел дальше и сделал целый видеоролик, в котором рассказал, как проводит день в четырех стенах в ожидании выхода из дома. Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины поведал, что никаких симптомов коронавируса у него нет, если не считать того, что в начале у него на некоторое время пропало обоняние. Кроме обычных занятий, Миля показал, как делает различные упражнения, порой принимает дома подарки, смотрит футбол и празднует чемпионство "Реала" в банном халате.

Пока что "Динамо" (Брест) занимает пятое место в чемпионате Беларуси, отставая на три очка от "Энергетика" и имея на игру меньше. Следующий матч команды украинских легионеров запланирован на субботу, 25 июля.

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Ранее мы писали, что Милевский и Хачериди заразились коронавирусом в брестском "Динамо".

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Смотрите, как вратарь "Динамо" Бойко избегал встречи с Милевским на сборах в Турции

Милевский Бойко Видео: Миля Шоу

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол Артем Милевский коронавирус Динамо Брест самоизоляция

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