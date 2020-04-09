Разве это рука? В правила футбола внесли несколько интересных изменений

Международная организация уточнила что такое "игра рукой" и внесла новое об офсайде

Несколько довольно радикальных изменений в правила игры в футбол внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Организация выпустила специальную брошюру на 14 страницах, где разъясняется нововведения. К слову, читайте о том, что в Англии пойдут на нарушение правил футбола ради завершения чемпионата.

В частности изменения коснулись некоторых пунктов правил относительно игры рукой. В том числе относительно положения "вне игры". Теперь, если футболист защищающейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, который находился в положении "вне игры" в момент передачи, то такой игрок атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.

Также по этому случаю IFAB уточнил пункт об игре рукой, показав, где проходит граница между плечом и собственно рукой при определении нарушения.

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По новым трактовкам теперь случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

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Еще уточнили пункт о работе системы VAR, а именно то, что ассистенты рефери, которые работают с видео, могут давать главному судье рекомендации, но окончательное решение остается за ним.

Недавно бывший тренер лондонского "Арсенала" француз Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола.

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