Реакция на фиаско: в "Барселоне" сделали заявление относительно отставки Вальверде

Главный тренер каталонцев узнал, оставят ли его у руля команды после поражения от "Атлетико"

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

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В "Барселоне" прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Суперкубка Испании с "Атлетико" 2:3. Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с "Барсой".

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Директор "Барселоны" Гильермо Амор категорически опроверг слухи о возможном увольнении тренера.

"Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Чтобы вы не говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет", – приводит слова Гильермо Амора испанское издание Marca

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

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Отметим, что Эрнесто Вальверде возглавляет "Барселону" с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны. В текущем национальном первенстве каталонцы делят первое место с "Реалом", имея 40 набранных очков после 19 туров.

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