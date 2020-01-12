"Реал" – "Атлетико": где и когда смотреть битву за первый трофей года

Сегодня в финале Суперкубка Испании – суперматч "Реал" – "Атлетико". Победитель мадридского дерби станет обладателем первого в этом году трофея. Мы проводим онлайн трансляцию "Реал" – "Атлетико" с комментариями ключевых эпизодов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, где и проходит поединок. Начало – в 20:00.

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Расписание трансляций матча "Реал" – "Атлетико":

Матч ТВ (Россия)

Матч Футбол 1 (Россия)

Футбол (Таджикистан)

Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)

Nova Sports 2 (Кипр, Греция)

6'Eren (Дания)

Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)

Kanal 9 (Швеция)

Sport 1 (Чехия, Словакия)

Sport TV1 (Словения)

Sport 3 (Израиль)

Nove (Италия)

SuperSport 2 (Косово)

SuperSport 3 (Албания)

ESPN Бразилия

EuroSport (Норвегия)

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За десятки лет "Реал" и "Атлетико" провели более двух сотен поединков друг с другом, всего – 203 матча. Более половины встреч, а именно 103, завершались победой "Реала". 47 раз была зафиксирована ничья, 53 раза "Атлетико" удавалось победить. За все года самый крупный счет в этом противостоянии был 3:7, а самая убедительная победа – 5:0, причем с таким счетом побеждал как "Реал", так и "Атлетико".

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