"Реал" – "Атлетико": где и когда смотреть битву за первый трофей года

Сегодня в финале Суперкубка Испании – суперматч "Реал" – "Атлетико". Победитель мадридского дерби станет обладателем первого в этом году трофея. Мы проводим онлайн трансляцию "Реал" – "Атлетико" с комментариями ключевых эпизодов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, где и проходит поединок. Начало – в 20:00.
Расписание трансляций матча "Реал" – "Атлетико":
- Матч ТВ (Россия)
- Матч Футбол 1 (Россия)
- Футбол (Таджикистан)
- Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)
- Nova Sports 2 (Кипр, Греция)
- 6'Eren (Дания)
- Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)
- Kanal 9 (Швеция)
- Sport 1 (Чехия, Словакия)
- Sport TV1 (Словения)
- Sport 3 (Израиль)
- Nove (Италия)
- SuperSport 2 (Косово)
- SuperSport 3 (Албания)
- ESPN Бразилия
- EuroSport (Норвегия)
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За десятки лет "Реал" и "Атлетико" провели более двух сотен поединков друг с другом, всего – 203 матча. Более половины встреч, а именно 103, завершались победой "Реала". 47 раз была зафиксирована ничья, 53 раза "Атлетико" удавалось победить. За все года самый крупный счет в этом противостоянии был 3:7, а самая убедительная победа – 5:0, причем с таким счетом побеждал как "Реал", так и "Атлетико".
Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании
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