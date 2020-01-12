"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Онлайн матча "Реал" - "Атлетико" в Суперкубке Испании / Фото: Reuters

Сегодня в мадридском дерби, которое проходит далеко за пределами Испании, будет разыгран первый трофей в ТОП-чемпионатах в этом году. "Реал" и "Атлетико" будут выяснять отношения в финале Суперкубка Испании в Джидде, Саудовская Аравия. Матч на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" начнется в 20:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча "Реал" – "Атлетико" с комментариями ключевых моментов встречи, яркими фото из Джидды и видео-повторами голов.

"Реал" Мадрид – "Атлетико" Мадрид

В полуфинале Суперкубка, а матчи этой стадии также проходили в Саудовской Аравии, "Реал" уверенно обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. Голы в составе победителей забивали Тони Кроос, Иско и Лука Модрич. Причем Кроос оформил "сухой лист", забив прямым ударом с углового, а Лука Модрич отличился голом-красавцем, ударив внешней стороной стопы между двух защитников точно в дальний угол ворот соперника. Даниэль Парехо с пенальти забил гол престижа для "Валенсии".

В свою очередь, "Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" в поединке, в котором пять мячей было забито во втором тайме после безголевого первого. "Атлетико" первым вышел вперед благодаря голу Коке на первой минуте второго тайма. "Барселона" усилиями Лео Месси и Антуана Гризманна к середине второй 45-минутки вышла вперед, но Альваро Мората и Анхель Корреа в последние 10 минут матча решили исход полуфинала – 3:2 в пользу мадридского клуба.

Реклама

"Реал" и "Атлетико". Положение в чемпионате Испании

После 19-ти туров в испанской Ла Лиге "Реал" занимает в таблице второе место, отставая от лидирующей "Барселоны" лишь по дополнительным показателям – у команд по 40 очков. В свою очередь, "Атлетико" идет третьим с 35-ю очками в активе.

Серия "Реала" без поражений в чемпионате Испании насчитывает уже десять игр подряд. За это время команда Зинедина Зидана четыре раза сыграла вничью и шесть раз победила. У "Атлетико" не такая внушительная серия в Ла Лиге, зато во всех турнирах команда одержала пять побед подряд, причем ни разу не было поединка, в котором футболисты Диего Симеоне не смогли бы забить хотя бы два мяча в ворота соперника.

Турнирная таблица лидирующей группы чемпионата Испании:

"Реал" – "Атлетико": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают команду Зинедина Зидана небольшим фаворитом противостояния. Так, котировки на основное время матча такие: победа "Реала" 2.25, победа "Атлетико" 3.30, ничья – 3.45. Коэффициенты на завоевание трофея, т.е. на победителя в учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.67 "Реал" и 2.27 "Атлетико". Таким образом, вероятность успеха "сливочных" оценивается в 58 процентов.

Также букмекеры не прогнозируют большого количества забитых мячей. Так, вероятность того, что сегодня в первые 90 минут зрители увидят не более двух мячей, составляет 54 процента.

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

Лука Йович – 2.75 (коэффициент на "забьет гол")

Иско – 4.75

Серхио Рамос – 5.00

Лука Модрич – 8.00

Тони Кроос – 8.00

Вероятные авторы голов в составе "Атлетико":

Альваро Мората – 3.15

Жоау Феликс – 4.75

Анхель Корреа – 5.50

Сауль Ньигес – 9.00

Эктор Эррера – 9.00

"Реал" – "Атлетико": сравнение составов

Обе мадридские команды входят в ТОП-3 в Испании по трансферной стоимости всех футболистов в заявке. Впереди только "Барселона". Более того, в мире по этому показателю "Реал" занимает четвертое место (1.07 миллиарда евро), а "Атлетико" идет девятым (835 миллионов евро).

Самые дорогие футболисты в составе "Реала": травмированный 29-летний бельгийский вингер Эден Азар (120 миллионов евро), 26-летний французский защитник Рафаэль Варан (80) и бразильский полузащитник Каземиро (70).

В составе "Атлетико" выступает самый дорогой голкипер мира – 27-летний Ян Облак из Словении оценивается в 100 миллионов евро. В такую же сумму эксперты оценили 20-летнее португальское дарование Жоау Феликса. А 25-летний испанский центральный полузащитник Сауль Ньигес стоит 90 миллионов.

Обе команды пробились в весеннюю стадию главного еврокубкового турнира. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" в соперники достался лидер чемпионата Англии "Ливерпуль", а "Реал" сыграет с "Манчестер Сити" с украинским футболистом Александром Зинченко в составе.

Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама