"Реал" боится возвращаться к тренировкам без вакцины от коронавируса

Мадридский клуб опасается, что возвращение футболистов и персонала на клубную базу может вызвать вспышку заболевания

В мадридском "Реале" опасаются возвращаться к тренировкам без вакцины от коронавируса, сообщает AS. Как сообщает издание, Ла Лига предложила каждому игроку и члену персонала клуба пройти тестирование 28 апреля, прежде чем возобновить тренировки в начале мая.

Тем не менее, в руководстве клуба подчеркивают, что без вакцины всегда будет присутствовать элемент риска. Возвращения команды к тренировкам повлечет привлечение поваров, садовников, врачей, фитнес-тренеров, служб безопасности и экипировщиков, более 60 человек персонала работающих в дни тренировок.

Ранее мы писали, что игрок "Реала" пожертвовал невероятную сумму на борьбу с коронавирусом. Гарет Бейл помогает в борьбе с эпидемией как у себя на родине, так и в Испании.

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Напомним, что в Испании планируют принять шокирующее решение о текущем сезоне. В стране до 2021 года хотят отменить все массовые мероприятия, в том числе и футбольные матчи. Предполагается, что к тому времени будет получена вакцина от коронавируса.

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