"Реал" дает Полю Погба 12 миллионов евро в год и готовит 150 миллионов для "МЮ"

По данным испанских СМИ, Погба договорился о контракте с "Реалом" с зарплатой 12 млн евро за сезон

Поль Погба. Фото: AFP

Французский футболист "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уже достиг соглашения о контракте с "Реалом", сообщает испанское спортивное издание AS. По информации источника, годовая зарплата Погба в стане мадридского клуба составит 12 миллионов евро. Француз обратился к руководству "Манчестер Юнайтед" с просьбой отпустить его в "Реал" по окончанию сезона, но английский клуб согласен расстаться с ним за компенсацию не менее, чем в 150 миллионов евро. Соглашение Погба с "МЮ" истекает в июне 2021 года.

Интересно, что transfermarkt оценивает трансферную стоимость Поля Погба "всего" в 90 миллионов евро. Ранее появились слухи о том, что "Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро. Тогда в СМИ появились данные, что французский нападающий может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро.

Поль Погба начал в составе "Манчестер Юнайтед" взрослую карьеру в 2011 году, потом с 2012 по 2016 годы выступал за туринский "Ювентус", после чего вернулся в состав английского гранда. В текущем сезоне француз сыграл 43 матча и забил 16 мячей за "МЮ".

Ранее сообщалось, что Погба желает летом покинуть "МЮ" и перейти в "Реал". Француз обратился к своему агенту Мино Райоле с просьбой проработать варианты для этого трансфера. Руководство "Реала" и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан также заинтересованы в приходе хавбека.

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